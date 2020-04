Livestream zu Corona heute ab 14 Uhr: Armin Laschet zur Lage in NRW

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Zahl der Corona-Infektionen und Todesopfer steigt auch in NRW weiter: Am Dienstag (Stand 10 Uhr) zählte das Gesundheitsministerium für Nordrhein-Westfalen 21.582 Fälle von Covid-19 und damit rund 860 bestätigte Infektionen mehr als noch am Montagmorgen. Wie das Ministerium weiter mitteilte, nahmen auch die Todesfälle im Land zu – von 293 auf nun 347 gemeldete Verstorbene.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Besonders betroffen waren die Stadt Köln, der Kreis Heinsberg und Aachen mit der Städteregion Aachen. Die Liste basiert auf behördlichen Meldungen aus den Städten und Kreisen an das Ministerium.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Nach der Sitzung des Landeskabinetts am heutigen Dienstag wird Ministerpräsident Armin Laschet in einer Pressekonferenz über die aktuellen Entwicklungen informieren.

14 Uhr: Livestream zur Pressekonferenz mit Armin Laschet

Sehen Sie hier ab circa 14 Uhr die Pressekonferenz mit Armin Laschet live im Stream. Es ist möglich, dass sich der Beginn der Pressekonferenz um einige Minuten verzögert.

Anzeige

RND/das/dpa