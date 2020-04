Livestream zu Corona heute ab 13 Uhr: Markus Söder über Maßnahmen in Bayern

Anzeige

Berlin/München. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat zur Eindämmung des Coronavirus noch länger andauernde Beschränkungen etwa in der Gastronomie in Aussicht gestellt. Zudem stimmte er die Menschen darauf ein, dass das Tragen von Masken auch hierzulande in Zukunft immer mehr ausgeweitet werden dürfte.

“Wir müssen die Menschen auf ein Leben mit der Pandemie vorbereiten. Dazu gehört natürlich das verstärkte Tragen von Masken dazu”, sagte der CSU-Vorsitzende am Montagabend in der ARD. Und er fügte hinzu: “Da gehört auch dazu, dass Ausgangsbeschränkungen oder Kontaktsperren in bestimmten Bereichen wie der Gastronomie sicher noch länger erhalten bleiben.”

Welche weiteren Anti-Corona-Maßnahmen sind für Bayern geplant? Dazu gibt Ministerpräsident Söder Auskunft in einer Pressekonferenz.

Pressekonferenz von Markus Söder ab 13 Uhr im Livestream

Hier können Sie die Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder live im Stream verfolgen. Die Pressekonferenz soll am Dienstag um 13 Uhr beginnen, der Start kann sich jedoch um einige Minuten verzögern.

