Livestream: Steinmeier und Merkel bei Würdigung des Afghanistan-Einsatzes mit Abschlussappell – am Abend großer Zapfenstreich

Berlin. Der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr soll am Mittwoch mit einem Abschlussappell, dem großen Zapfenstreich sowie einer Kranzniederlegung am Ehrenmal der Bundeswehr in Berlin gewürdigt werden. Gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) werde auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an der Veranstaltung teilnehmen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Es werde „ein umfassendes Gedenken“ an den Einsatz sein.

Livestream: Feierlicher Abschlussappell und großer Zapfenstreich nach Afghanistan-Einsatz

Der feierliche Abschlussappell unter Anwesenheit von Steinmeier beginnt um 14.30 Uhr. Der große Zapfenstreich steht um 19.30 Uhr auf dem Plan.

Insgesamt 160.000 Soldatinnen und Soldaten waren in Afghanistan im Einsatz

Der Bundeswehreinsatz in Afghanistan endete am 27. August mit einer unter schwierigen Umständen durchgeführten Evakuierungsoperation von deutschen Staatsbürgern und besonders gefährdeten Afghanen. Nach der Eroberung des Landes durch die radikal-islamischen Taliban wurde die Bundeswehr ab Mitte August wieder am Flughafen Kabul eingesetzt, nachdem Ende Juni die letzten deutschen Soldaten das Land bereits verlassen hatten.

Die Bundeswehr war etwa 20 Jahre in Afghanistan im Einsatz. Insgesamt haben rund 160.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten Dienst in Afghanistan geleistet, 59 verloren dabei ihr Leben. Die internationale Militärmission begann nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA.