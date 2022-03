Livestream: Wolodymyr Selenskyj spricht vor dem Bundestag

Anzeige

Berlin. Am Donnerstagmorgen wendet sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit einer Videoansprache an die Abgeordneten des Deutschen Bundestags.

Es wird erwartet, dass Selenskyj Deutschland um mehr finanzielle Hilfen und weitere Waffenlieferung bittet.

Livestream: Selenskyjs Videobotschaft an den Bundestag

Der Auftritt des ukrainischen Präsidenten soll um 9 Uhr beginnen. Die Rede kann sich um einige Minuten verzögern. Sehen Sie sie hier im Stream:

Selenskyj hielt solche Ansprachen unter anderem auch schon im US-Kongress und im EU-Parlament. „Erinnern Sie sich an den 11. September 2001, als unschuldige Menschen aus der Luft angegriffen wurden“, appellierte der ukrainische Präsident am Mittwoch an den US-Kongress. „Das erfährt unser Land jeden Tag seit drei Wochen.“

In der vergangenen Woche hatte Selenskyj zum britischen Unterhaus gesprochen und erklärt, es gehe um die Existenz seines Landes. Am Dienstag richtete er sich in einer Rede an das kanadische Parlament an Premierminister Justin Trudeau und bat um Hilfe bei der Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine. Zum Beginn des Krieges hatte er die Aufnahme seines Landes in die EU beantragt und in einer Videoansprache an das EU-Parlament appelliert, den Schritt schnell zu vollziehen - unaufhörlich bittet er Staats- und Regierungschefs, mehr zu tun, um die junge Demokratie in der Ukraine zu retten.

Die Ukraine setzt im Kampf gegen die russischen Angreifer auf weitere Waffenlieferungen aus Deutschland. Bisher hat Deutschland 500 Panzerfäuste plus 1000 Schuss Munition, 500 Luftabwehrraketen vom Typ „Stinger“, 14 gepanzerte Fahrzeuge, 23.000 Schutzhelme sowie 50.000 Esspakete geliefert.