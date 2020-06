Livestream: Seehofer in Stuttgart am Ort der Krawalle gegen die Polizei

Die Stuttgarter Ausschreitungen gegen die Polizei am Wochenende hat viele Menschen in der Landeshauptstadt verstört. An diesem Montag eilt nun Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nach Baden-Württemberg. Er will sich selbst ein Bild von der Lage machen - sehen Sie hier seine Einschätzung live.

22.06.2020, 11:13 Uhr