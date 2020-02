Livestream: Robert-Koch-Institut informiert über Corona-Entwicklung

Anzeige

Berlin. Insgesamt stieg die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Deutschland innerhalb eines Tages um mehr als das Dreifache auf über 30. Allein in Nordrhein-Westfalen sollen zudem geschätzt rund 1000 Menschen in Quarantäne sein.

Am Freitag will auch der Krisenstab der Bundesregierung über weitere Vorkehrungen beraten. Thema soll nach Angaben von Gesundheits- und Innenministerium unter anderem der Umgang mit Großveranstaltungen wie Messen sein. So geht es um Auswirkungen auf die Internationale Tourismusbörse (ITB), die am 4. März in Berlin beginnen soll.

Die neuesten Fakten gibt es hier im Briefing des Robert-Koch-Instituts - ab 10 Uhr live.

