Livestream: Habeck stellt Klimaprogramm vor

Berlin. Der Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck stellt am Dienstag um 11 Uhr in Berlin eine „Eröffnungsbilanz“ zum Thema Klimaschutz vor. Die Ergebnisse dürften ernüchternd sein: Wie der Thinktank Agora Energiewende zu Beginn des Jahres errechnete, stieß Deutschland im letzten Jahr 33 Millionen Tonnen CO2 mehr aus als 2020 - allein diese Extra-Emissionen entsprechen in etwa dem jährlichen Treibhausgasausstoß von Lettland und Estland. Den eigenen Klimazielen hinkt die Bundesrepublik hinterher. Auch für 2023 dürfte es schwer werden, die Ziele einzuhalten.

Livestream: Robert Habeck stellt sein Klimaprogramm vor

Ab 11 Uhr hier im Livestream die Präsentation von Habecks Klimaprogramm. Der Start kann sich um wenige Minuten verzögern.

„Klima-Sofortprogramm“ angekündigt

Der Grünen-Minister will daher nun nachschärfen und mit einem „Klima-Sofortprogramm“ Deutschland zurück auf einen ambitionierten Klimapfad führen. Ein erstes Gesetzespaket soll im April dem Kabinett vorgelegt werden. Alle Verordnungen und Maßnahmen sollen dann bis zum Jahresende umgesetzt werden.

Ab 2023 sollen diese wirken können und Deutschland auf einen neuen „Klima-Zielpfad“ führen, so der Plan des Ministers. Möglich machen sollen das mehr Ausschreibungen für erneuerbaren Strom aus Sonne und Wind. Erwartet wird außerdem eine Pflicht für Solaranlagen auf Dächern sowie die Ankündigung eines „Wind-an-Land-Gesetz“, das vorsieht, mindestens zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft zu nutzen. Dabei ist Habeck allerdings auf die Kooperation der Länder angewiesen.