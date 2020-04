Livestream: RKI-Pressekonferenz zur Corona-Lage in Deutschland am Dienstag ab 10 Uhr

Anzeige

Berlin. Nach den Angaben der Gesundheitsministerien der Bundesländer gab es in Deutschland bis zum Dienstagmorgen mehr als 147.000 Fälle von Coronavirus-Infektionen und knapp mehr als 4800 Tote. Am Montag sind die von Bund und Länder teils einheitlichen Regeln zur Wiederaufnahme des Unterrichts, Kontaktbeschränkungen und der Öffnung von kleinen Geschäften bis 800 Quadratmetern Ladenfläche schrittweise in kraft getreten.

Über die aktuellen Entwicklungen informieren in einer Pressekonferenz:

Prof. Dr. Lothar H. Wieler, Präsident Robert Koch-Institut (RKI)

Livestream des Robert-Koch-Instituts

Die Pressekonferenz ist für Dienstag, 21. April 2020 um 10 Uhr angesetzt, sie kann sich unter Umständen aber um einige Minuten verzögern.

RND/das/fw