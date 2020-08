Livestream: Nawalny in Charité - Pressekonferenz ab 9 Uhr hier live verfolgen

Anzeige

Brüssel. Ärzte der Berliner Charité gehen davon aus, dass der Kremlkritiker Alexej Nawalny vergiftet wurde. Darauf wiesen klinische Befunde hin, teilte die Klinik am Montag in Berlin mit. Der Gesundheitszustand Nawalnys sei ernst, es bestehe aber keine akute Lebensgefahr. Am Dienstag wollen die Verantwortlichen der Charité in einer Pressekonferenz (9 Uhr) weitere Informationen zum Gesundheitszustand des russischen Oppositionellen geben, der mittlerweile unter dem Schutz der Staatsanwaltschaft steht.

Charité-Pressekonferenz im Livestream: Gesundheitszustand von Alexej Nawalny

Die Pressekonferenz zum Gesundheitszustand des Kremlkritikers Alexej Nawalny können Sie hier ab 9 Uhr im Livestream verfolgen.

Sollten Sie den Stream nicht angezeigt bekommen, klicken Sie bitte hier (Weiterleitung zu Youtube).

EU verlangt lückenlose Aufklärung

Derweil fordert die EU eine lückenlose Aufklärung der mutmaßlichen Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny. “Die russischen Behörden müssen unverzüglich eine unabhängige und transparente Untersuchung (...) einleiten”, heißt es in einer am Montagabend veröffentlichten Erklärung des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell.

Das russische Volk, aber auch die internationale Gemeinschaft verlangten, die Hintergründe zu erfahren. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden.