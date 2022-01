Livestream: Ministerinnen und Minister stellen Bundestag Pläne für die kommenden vier Jahre vor

Anzeige

Berlin. In der Bundestagsdebatte über die Vorhaben der Ampel-Regierung gleicht am heutigen Donnerstag einem Marathon. Gleich sieben Ministerinnen oder Minister stellen ihre Pläne für den Bund für die kommenden vier Jahre vor. Los ging es um 9 Uhr mit Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne). Ihm folgen um 10.45 Uhr die Ministerin für Bildung und Forschung, Stark-Watzinger (FDP). Um 12.40 Uhr stellt dann Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) seine Vorhaben vor, um 13.35 Uhr folgt dann der einzige Minister, der nach dem Machtwechsel in seinem Ressort geblieben ist, Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

Um 14.50 Uhr spricht Ministerin Anne Siegel (Grüne) über ihre Pläne für Familien, Senioren, Frauen und Jugendliche. Um 16.05 Uhr spricht Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (SPD) über Ostdeutschland, Integration und Kultur. Volker Wissing (FDP) spricht als Verkehrsminister ab 17.20 Uhr über die Infrastruktur im Land, abschließend tritt Klara Geywitz (SPD) ans Redepult und spricht ab 18.35 Uhr über die Pläne des neuen Ressorts Wohnen und Bauen.

Livestream: Die Pläne der Ministerinnen und Minister

Ab 9 Uhr sehen Sie hier im Livestream die 11. Sitzung des Deutschen Bundestags mit den Vorstellungsrunden der Ministerinnen und Minister.

Die gesundheitspolitische Debatte wird sich aller Voraussicht nach größtenteils ebenfalls um die Corona-Pandemie drehen. In diesem Zusammenhang soll der Bundestag am Abend auch noch über die zwischen Bund und Ländern verabredeten neuen Corona-Quarantäneregeln abstimmen.

Die Verordnung soll etwa den rechtlichen Rahmen dafür schaffen, dass dreifach geimpfte Kontaktpersonen von Infizierten künftig nicht mehr in Quarantäne müssen.