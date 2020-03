Livestream: Merkels Statement zum Integrationsgipfel

Anzeige

Anzeige

Berlin. Zum elften Mal hat an diesem Montag der Integrationsgipfel in Berlin stattgefunden. Teilgenommen haben nicht nur Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Integrationsbeauftragte Annette Widmann-Mauz (ebenfalls CDU), sondern auch rund 60 Vertreter von Migrantenorganisationen sowie Repräsentanten der Zivilgesellschaft und Kirche. Im Mittelpunkt sollte dabei einerseits die Phase vor der Zuwanderung stehen.

Doch nach dem Anschlag in Hanau ging es auch um das Thema Rassismus in Deutschland. Schon im Vorfeld des Gipfels sprachen Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit Migrantenorganisationen über die mutmaßlich rassistischen Morde in der hessischen Stadt. Noch offen ist, ob auch die Eskalation in der Türkei besprochen wurde, wo am Wochenende Tausende Migranten die griechische Grenze zu überqueren versucht hatten. Bei ihrer Eröffnungsrede erwähnte die Kanzlerin das Thema nicht. Um 15.30 Uhr wollen Merkel und Widmann-Mauz in einer Pressekonferenz über die Gespräche und Entwicklungen des Integrationsgipfels informieren.

Im Livestream: Die Statements von Kanzlerin Angela Merkel

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Anzeige

RND/dpa/epd/cz





Anzeige