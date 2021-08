Livestream: Söder äußert sich zur Lage in Afghanistan

Anzeige

München. Nach der Machtübernahme der Taliban ist die Lage in Afghanistan weiter angespannt. Das CSU-Präsidium kommt am Donnerstag in einer virtuellen Sitzung zusammen, um über die Entwicklungen in dem Land zu sprechen. Anschließend äußern sich Bayern Ministerpräsident Markus Söder, Generalsekretär Markus Blume und CSU- Spitzenkandidat Alexander Dobrindt in einer Pressekonferenz.

Söder hatte in Bezug auf die Entwicklungen in Afghanistan gegenüber der Bild-Zeitung von einer “der größte Niederlagen der westlichen Politik” gesprochen. Zudem hatte er auch die USA für ihren “völlig überraschenden Abzug kritisiert”. Der bayrische Ministerpräsident forderte auch einen Sondergipfel der Nato.

Söder will sich um 12 Uhr zu den Ergebnissen in Afghanistan äußern. Hier können Sie die Pressekonferenz im Livestream verfolgen. Der Beginn kann sich um einige Minuten verzögern.

In Afghanistan haben die radikal-islamistischen Taliban nach dem Abzug der internationalen Truppen die Macht übernommen. Die Bundesregierung ist von der Lage überrascht worden und räumte kürzlich Fehler ein. Am Donnerstag landeten weitere Rettungsflüge mit Menschen, die aus dem Land in Sicherheit gebracht wurden.

Die Bundesregierung versucht laut Regierungssprecher Steffen Seibert alle deutschen Staatsbürger in Sicherheit zu bringen. Zudem verhandelt die deutsche Regierung mit den Taliban über die Evakuierung der Ortskräfte.