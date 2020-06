Livestream: Laschet spricht über die Lage nach Corona-Ausbruch in Tönnies-Fabrik

Anzeige

Berlin/Gütersloh. Nach dem Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik Tönnies will NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Sonntag (14.30 Uhr) ein Pressestatement abgeben. Dabei wird es vor allem um die Frage gehen: Reichen die Quarantänemaßnahmen für die coronainfizierten Tönnies-Beschäftigten oder sind doch flächendeckende Einschränkungen nötig?

Bislang wurden rund 5800 Proben der insgesamt 6500 Mitarbeiter auf dem Werksgelände der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück genommen. 3127 Befunde lagen vor: Bei 1029 Beschäftigten wurde das Coronavirus nachgewiesen, in 2098 Fällen war das Ergebnis negativ.

Laschet wollte sich am Sonntagmorgen selbst ein Bild von der Lage machen. Der Regierungschef fahre mit Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Morgen nach Gütersloh in Ostwestfalen, teilte die Staatskanzlei in Düsseldorf mit. Dort wollten die Politiker unter anderem den Krisenstab des Kreises treffen und mit eingesetzten Kräften vor Ort sprechen.

Außerdem trat am Sonntag das Landeskabinett in Düsseldorf zu einer Sondersitzung zusammen. Laschet wird dem Vernehmen nach per Video zugeschaltet.

Verfolgen Sie hier Laschets Pressestatement im Livestream ab 14.30 Uhr:

Laschet hatte wegen des massiven Corona-Ausbruchs einen regionalen Lockdown ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Die Reihentestungen der insgesamt 6500 Mitarbeiter auf dem Werksgelände der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sollten am Sonntag fortgesetzt werden. Bis Samstagmittag lagen gut 3100 Befunde vor. Bei 1029 Beschäftigten wurde das Coronavirus nachgewiesen.