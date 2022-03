Livestream: Gesundheitsminister Karl Lauterbach und RKI-Chef Wieler informieren über Corona-Lage

Anzeige

Berlin. Die Corona-Zahlen steigen in vielen Teilen Deutschlands an. In zehn der 16 Bundesländer ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in der vergangenen Woche in die Höhe gegangen. Das geht aus dem jüngsten Wochenbericht des Robert Koch-Instituts hervor. Verantwortlich dafür sei vermutlich die leichtere Übertragbarkeit des Omikron-Subtyps BA.2 und die Rücknahme kontaktreduzierender Maßnahmen.

Das RKI meldete den neunten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz. Am Vormittag wollen sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), RKI-Präsident Lothar Wieler und Jördis Frommhold, Chefärztin der Median-Klinik in Heiligendamm, zur aktuellen Lage äußern.

Livestream: Gesundheitsminister Lauterbach und RKI-Chef Wieler über Corona-Lage

Der Livestream aus der Bundespressekonferenz beginnt um 10 Uhr. Der Start könnte sich um einige Minuten verzögern.

Die Bundesregierung steht wegen ihrer Corona-Öffnungspläne immer mehr in die Kritik - auch in den Reihen der Ampelparteien. So warnten die Grünen vor Toten durch Realitätsverweigerung. Im Zentrum der Kritik steht der geplante bundesweite Basisschutz, bei dem unter anderem Maskenpflichten in vielen Bereichen entfallen sollen. Die SPD im Bundestag erwartet noch Änderungen an den Gesetzesplänen von Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann (FDP).

Die wachsende Omikron-Welle wird nach Aussage von Lauterbach wahrscheinlich größtenteils durch die Variante BA.2 getrieben. Lauterbach warnte vor täglich 200 bis 300 Todesfällen über Wochen hinweg auch wegen immer noch niedriger Impfquoten.