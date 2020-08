Livestream: Jens Spahn äußert sich zur Corona-Teststrategie in Pressekonferenz ab 10.45 Uhr

Anzeige

Anzeige

Berlin. Inmitten der Debatte um ein mögliches Ende der kostenlosen Corona-Tests für Heimkehrer aus dem Urlaub will sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zur Teststrategie äußern. Zuletzt hatte er sich dafür ausgesprochen, verpflichtende Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten wieder abzuschaffen. Ebenso wie die Möglichkeit für Einreisende, sich kostenlos testen zu lassen. Als Grund dafür nannte er vor allem die begrenzten Testkapazitäten. Es sei richtig, zum Herbst und Winter hin “die Testkapazitäten wieder stärker auf das Gesundheitswesen auszurichten”, sagte er am Dienstag in Düsseldorf.

Die Gesundheitsminister hatten sich zudem trotz der Skepsis einiger Länder, darunter Bayern, am Montagabend mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass es nach Ende der Sommerreisesaison keine kostenlosen Tests mehr für Heimkehrer geben solle. Für Urlauber aus Risikogebieten soll ausschließlich die Quarantäneregelung gelten.

Diese Pläne waren auf Kritik gestoßen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) etwa sagte, es wäre ein “Fehler”, wenn die Testpflicht abgeschafft würde. Wie reagiert nun Jens Spahn?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Livestream: Jens Spahn in Pressekonferenz

Verfolgen Sie hier das Statement von Gesundheitsminister Jens Spahn im Livestream ab 10.45 Uhr:

Sollte Ihnen der Stream nicht angezeigt werden, klicken Sie bitte hier (Weiterleitung zu Youtube).

Im Moment gilt, dass Reisende, die in Risikogebieten waren, sich nach der Einreise testen lassen müssen, wenn sie keinen eigenen maximal 48 Stunden alten negativen Test vorweisen können. Ein negatives Ergebnis hebt die vorgeschriebene Quarantänepflicht auf. Seit Ende Juli können sich zudem Urlaubsrückkehrer auch aus Nicht-Risikogebieten in Deutschland kostenlos auf Corona testen lassen.