Berlin. Das Ringen um die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer geht in eine entscheidende Phase. Nach dem CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen will am heutigen Dienstag auch der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz seine Kandidatur bekanntgeben.

Der 64-Jährige wird sich sich am Vormittag ab 11 Uhr in der Bundespressekonferenz in Berlin zu seinen Plänen äußern.

Es wird erwartet, dass in den nächsten Tagen auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Klarheit darüber schaffen, ob sie sich um den CDU-Vorsitz bewerben wollen.

Kramp-Karrenbauer hatte am Montag angekündigt, dass sich mögliche Kandidaten noch in dieser Woche erklären wollen. Gewählt wird die neue Parteispitze auf einem Sonderparteitag am 25. April in Berlin.

Sehen Sie hier im Livestream, wie Friedrich Merz seine Kandidatur begründet und Fragen von Journalisten beantwortet.