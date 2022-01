Livestream: Das Statement von Kanzler Scholz nach dem Bund-Länder-Treffen

Anzeige

Berlin. Am Montagnachmittag haben die Regierungschefinnen und -chefs von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Ziel ist es, ein bundesweit möglichst einheitliches Agieren in der Pandemie zu erreichen.

Im Fokus der Videoschalte von Bundeskanzler Olaf Scholz mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder stehen Schutzmaßnahmen, Teststrategien und die geplante allgemeine Impfpflicht.

Vor der Runde mit den Ministerpräsidenten hatte Kanzler Scholz (SPD) betont, es brauche keine Kurskorrektur. „Es ist jedenfalls sicher nicht angebracht, mitten in der Omikron-Welle auf breiter Front die Regeln zu lockern“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“. Die seit November eingeführten Regeln hätten dazu geführt, dass die Welle Deutschland später erreicht habe als europäische Nachbarn.

Er verwies etwa auf die 2G-plus-Regel für Restaurants – also, dass beim Zugang nur für Geimpfte und Genesene (2G) auch diese einen negativen Test oder einen Nachweis einer „Booster“-Impfung brauchen (2G plus). In Verkehrsmitteln und Firmen gilt ein 3G-Zugang auch für Getestete.

Sehen Sie hier die Statements nach dem Bund-Länder-Treffen im Stream

Im Anschluss an die Videoschalte tritt Bundeskanzler Scholz vor die Medien, um die Beschlüsse des Treffens vorzustellen. Die Pressekonferenz soll um 18 Uhr beginnen. Das Statement des Bundeskanzlers kann sich um wenige Minuten verzögern. Sehen Sie die Konferenz hier im Livestream:

Vorläufige Papiere für die Bund-Länder-Runde sahen grundsätzlich eine „Fortgeltung der bisherigen Maßnahmen“ vor. Entsprechend äußerten sich der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hendrik Wüst (CDU) aus Nordrhein-Westfalen, und andere Länderchefs. Wüst plädierte auch dafür, schon einen Weg zurück in die Normalität vorzubereiten.

PCR-Tests sollen priorisiert werden

Das Bundesgesundheitsministerium rechtfertigte die Pläne, den Einsatz von PCR-Tests zu konzentrieren. Deutschland habe im internationalen Vergleich eine sehr gute Ausstattung im Laborbereich, ein Ausbau der Testkapazitäten finde laufend statt. „Aber bei den zu erwartenden Fallzahlen wird es natürlich so sein, dass die Ressourcen da endlich sind“, sagte ein Sprecher. Die Details sollen dann „zeitnah“ nach der Bund-Länder-Runde in einer Verordnung festgelegt werden.

Künftig sollen PCR-Tests voraussichtlich vorrangig bei Menschen aus Corona-Risikogruppen und Beschäftigten eingesetzt werden, die diese betreuen und behandeln. Ab wann das gelten soll und wie es konkret ausgestaltet wird, war zunächst offen. Nach aktuell geltender Testverordnung hat unter anderem noch jeder mit einem positiven Schnelltest – auch Selbsttest – Anspruch auf eine PCR-Nachtestung.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut Robert Koch-Institut (RKI) auf den nächsten Höchstwert von 840,3 – nach 806,8 gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen am Vortag und 528,2 vor einer Woche. Die Gesundheitsämter meldeten 63.393 nun neue Fälle an einem Tages. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten stieg erneut leicht. Laut Tagesreport des Divi-Registers waren am Montag 2438 Menschen in intensivmedizinischer Behandlung – zwölf mehr als am Vortag. Zum Höhepunkt der vierten Welle im Dezember waren es rund 5000 gewesen. Dann sank die Zahl lange Zeit kontinuierlich.