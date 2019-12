Livestream: Berliner Salon on Tour in Köln - mit Armin Laschet (CDU)

Anzeige

Was für eine Woche! In Madrid tagt seit diesem Montag die UN-Klimakonferenz, wo auch das Klimapaket der Bundesregierung gewichtet und gewertet wird. Innenpolitisch wir der SPD-Bundesparteitag am kommenden Freitag erwartet, auf dem das per Mitgliederentscheid bestimmte Führungsduo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken offiziell zu Vorsitzenden gekürt werden sollen.

Alles spannende Themen für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU). Sein Land ist vom Kohleausstieg betroffen, das Klimapaket hat er mitverhandelt. Naja, und Walter-Borjans ist nicht nur politischer Kontrahent, sondern auch Landsmann. Über all diese Fragen wird Laschet Montagabend mit dem Leiter des Hauptstadtbüros des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) und dem Chefredakteur des Kölner Stadtanzeigers, Carsten Fiedler, beim "Berliner Salon on Tour" des RND in Köln diskutieren.

Es geht los an diesem Montag um 19.30 Uhr - hier im Livestream zu sehen.

Eigentlich findet der "Berliner Salon" des RND regelmäßig im "China-Club" der Hauptstadt statt. Und dies waren schon unsere Gäste:

Zuletzt war Außenminister Heiko Maas (SPD) Gast des RND:

Unmittelbar vor der Entscheidung der SPD-Mitglieder hatte das RND zum "Berliner Salon extra" die Kontrahenten um den Parteivorsitz eingeladen.

