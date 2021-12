Livestream ab 9 Uhr: Scholz soll im Bundestag zum Kanzler gewählt werden

Anzeige

Berlin. Als vierter SPD-Politiker in der Geschichte soll Olaf Scholz am Mittwoch (9 Uhr) zum Bundeskanzler gewählt werden. Er soll die erste Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene führen. Im Bundestag haben die drei Parteien eine deutliche Mehrheit - und zwar 47 Stimmen mehr, als die sogenannte Kanzlermehrheit erfordert.

Bekommt Scholz mehr als die Hälfte der Stimmen aller gewählten Abgeordneten, wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihn noch am Vormittag zum Kanzler ernennen.

Scholz soll zum Bundeskanzler gewählt werden

Die Kanzlerwahl im Bundestag beginnt um 9 Uhr. Der Beginn kann sich um einige Minuten verzögern.

Ernennung im Schloss Bellevue

Logistisch geht es am Mittwoch einige Male hin und her zwischen Reichstagsgebäude und Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten. Kurz nach der Kanzlerwahl am Morgen soll Scholz im Schloss Bellevue seine Ernennungsurkunde bekommen. Dann fährt er zurück in den Bundestag, wo er vereidigt werden soll.

Die künftigen Bundesminister, unter anderem der designierte Gesundheitsminister Karl Lauterbach, werden danach ebenfalls erst im Schloss Bellevue ernannt und dann im Bundestag vereidigt.