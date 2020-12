Wer wird CDU-Vorsitzender? Erstes Kandidaten-Duell im Livestream

Anzeige

Bonn. Es ist das erste direkte Duell zwischen den Bewerbern auf den Vorsitz der CDU. Inmitten der Corona-Krise ringen Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen am Montag ab 19 Uhr in der Berliner CDU-Parteizentrale um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer. Alle drei wollen beim digitalen Bundesparteitag der Union am 15. und 16. Januar an die Spitze der Christdemokraten gewählt werden. Der CDU-Vorstand beschloss am Montag mit großer Mehrheit in einer Schaltkonferenz, dass der CDU-Chef digital und mit abschließender Briefwahl gewählt werden soll.

Moderiert wird das Duell von Tanja Samrotzki.

Im Livestream: Das Duell um den CDU-Voristz zwischen Laschet, Merz und Röttgen

Los geht es um 19 Uhr. Sollte der Stream nicht ordnungsgemäß laden, dann klicken Sie bitte hier.

Die Neuwahl wird nötig, weil die derzeitige Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer im Februar nach nur einem guten Jahr im Amt ihren Rückzug angekündigt hat, weil sie sich von der Partei zu wenig unterstützt sah.

Der Neuwahl-Parteitag wurde wegen der Corona-Pandemie bereits zwei Mal verschoben. Bisherige Termine waren für April und Dezember geplant gewesen.

Die Wahl des Parteivorsitzenden gilt auch als Vorentscheidung für die Kanzlerkandidatur der Unions-Parteien, für die allerdings auch CSU-Chef Markus Söder gehandelt wird.