Livestream ab 14.30 Uhr: Kanzlerin Merkel zu Gast bei Markus Söder in Bayern

Brüssel. Das Treffen beginnt am Dienstag mit einer gemeinsamen Schifffahrt von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Angekommen auf der Insel im Chiemsee, auf der Schloss Herrenchiemsee steht, werden Söder und Merkel zunächst mit einer Kutsche zum Schloss fahren. Nach der Kabinettssitzung werden Söder und die Kanzlerin dann noch eine gemeinsame Pressekonferenz (14.30 Uhr) geben, bevor Herrenchiemsee dann ab Mittwoch wieder der gesamten Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Denn eigens wegen des hohen Besuchs bleibt das beliebte Besuchsziel für alle Touristen in Bayern ganztägig gesperrt.

Thematisch geht es bei dem Arbeitstreffen im von König Ludwig II. erbauten Schloss Herrenchiemsee in erster Linie um die am 1. Juli begonnene deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Zur Sprache dürften aber auch die weiteren Folgen der Corona-Krise kommen. Deutschland hatte den Vorsitz der 27 EU-Länder am 1. Juli für sechs Monate übernommen.

Nach offiziellen Angaben startet die Pressekonferenz um ca. 14.30 Uhr. Der Beginn kann sich um wenige Minuten verschieben.

Am Dienstagvormittag haben viele genervte Landwirte aus Bayern die Gelegenheit genutzt, um gegen die gegenwärtige Agrarpolitik zu protestieren.