Die Feiertage sind vorüber und dennoch ist die Corona-Lage in Deutschland ungewiss. Obwohl viele Expertinnen und Experten davon ausgehen, dass noch immer viele Infektionen nicht gemeldet worden sind, registrierte das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag den höchsten Wert an Neuinfektionen seit knapp vier Wochen.

Ungewiss ist auch, wie viele Menschen sich hierzulande bisher mit der Omikron-Variante infiziert haben. „Zurzeit gehen wir von einem Omikron-Anteil von 25 Prozent deutschlandweit aus“, vermeldet ein Sprecher der Bundesregierung am Mittwoch. Da die Variante aber bereits in einigen Bundesländern dominiere – wie beispielsweise in Niedersachsen – geht die Regierung davon aus, dass Omikron „in wenigen Tagen auch bundesweit die dominierende Variante sein wird.“

Um über das weitere Vorgehen zu beraten kommen deswegen Bund und Länder am Freitag zur ersten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) im neuen Jahr zusammen. Am Donnerstag wurde dafür eine erste Beschlussvorlage veröffentlicht. Demnach diskutieren Bund und Länder unter anderem über schärfere Regeln für die Gastronomie. Auch die Regelung der Quarantäne sowie Kontaktbeschränkungen sind Thema. Verfolgen Sie hier alle News und Entwicklungen im Liveblog.

Worüber Bund und Länder beraten

Bis Ende des Monats: Niedersachsen plant Verlängerung der „Weihnachtsruhe“



Corona-Expertenrat warnt vor Krankenhaus-Belastung und fordert mehr Kontaktbeschränkungen bei Personalengpässen

ARD-Deutschlandtrend: Deutliche Mehrheit für Verkürzung der Quarantäne



Neue harte Regeln für die Gastro? Erste Forderungen danach werden laut

Unser Kollege Tim Szent-Ivanyi meint: keine schärferen Regeln ohne valide Zahlen

Debatte um den Zahlenstand vor der MPK - tappen wir im Dunkeln?

Was der Expertenrat der Bundesregierung vor der MPK empfiehlt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,



herzlich Willkommen im Liveblog des RND zur ersten Ministerpräsidentenkonferenz im Jahr 2022. Die Omikron-Variante breitet sich rasant aus in Deutschland. Schon in wenigen Tagen wir sie Delta als dominierenden Variante abgelöst haben.



Wie umgehen mit der neuen Situation und was tun ohne valide Zahlen?



Seien Sie immer aktuell informiert. Los geht das Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzler Scholz am Freitag um 13 Uhr.

Wird die Quarantäne verkürzt?

Die Gesundheitsminister der Länder empfehlen unter bestimmten Voraussetzungen eine verkürzte Isolation für Corona-Infizierte. Geimpfte Personen, die in Bereichen der kritischen Infrastruktur wie etwa in Krankenhäusern, bei der Polizei oder der Wasserversorgung arbeiten, sollen mit einem negativen PCR-Test die Isolation „zum Zweck der Arbeitsaufnahme“ bereits nach fünf Tagen verlassen können, wie die sachsen-anhaltische Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Mittwoch in Magdeburg nach einer Videoschalte sagte. Im Entwurf zur Ministerpräsidentenkonferenz fehlt dieser Vorschlag.

Stattdessen sollen sich alle symptomfreien engen Kontaktpersonen demnach nach sieben Tagen Quarantäne freitesten können. Wer eine Auffrischungsimpfung erhalten hat und damit geboostert ist oder erneut genesen ist, müsse als enge Kontaktperson nicht in Quarantäne.

Die Beschlussvorlage für die MPK sieht außerdem strengere Regeln für die Gastronomie vor. Somit könnte ab Mitte Januar in Restaurants, Cafés und anderen gastronomischen Betrieben die 2G-plus-Regel gelten. Auch davon sollen geboosterte Personen ausgenommen werden.

Die Zahl der bestätigten Omikron-Fälle in Deutschland ist bis zur letzten Kalenderwoche 2021 auf mehr als 24.000 angestiegen. Somit bestätigen sich internationale Erfahrungen, nach denen sich die Anzahl der Infektionen alle zwei bis vier Tage verdoppelt. Für die erste Januarwoche wurden bisher 3841 neue Fälle mit der Variante gemeldet.