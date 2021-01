Liveblog: Aktuelle Entwicklungen rund um den CDU-Parteitag

Anzeige

Berlin. Nach knapp einjähriger Hängepartie startet an diesem Freitag um 18 Uhr der digitale CDU-Parteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden. Unter anderem sind Reden der scheidenden Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer sowie digitale Grußworte von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), CSU-Chef Markus Söder und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geplant. Der neue Parteichef soll am Samstagvormittag gewählt werden.

Die CDU will als erste Partei in Deutschland ihren Vorsitzenden online bestimmen. Neben NRW-Ministerpräsident Armin Laschet treten Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen zur Wahl an.

Es wird damit gerechnet, dass keiner der Kandidaten schon im ersten Wahlgang die dann nötige absolute Mehrheit erhält und dass direkt im Anschluss ein zweiter Wahlgang nötig wird. Im zweiten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.

Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik besteht für die CDU die Möglichkeit, eine große Ära würdevoll zu beenden. Nur kann die CDU die Chance schnell verspielen, kommentiert Kristina Dunz.



Es gibt keine Blaupause für den Bundesparteitag der CDU mit 1001 Delegierten vor den Tablets – so vieles könnte schiefgehen.



hiermit starten wir unseren Liveblog zum CDU-Parteitag. Heute und morgen entscheidet sich, wer die CDU in Zukunft führen soll. Die Mitglieder haben die Wahl zwischen Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen.





CDU-Parteitag erstmals digital abgehalten

Wegen der Corona-Pandemie sind Großveranstaltungen derzeit nicht ohne Einschränkungen möglich. Davon betroffen ist auch der CDU-Parteitag, den die 1001 Delegierten in diesem Jahr online abhalten müssen. Lediglich das Präsidium und die drei Kandidaten um den neuen CDU-Vorsitz werden gemeinsam vor Ort auf dem Berliner Messegelände zusammenkommen. Gäste, wie etwa EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen oder die belarussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja schalten sich per Videokonferenz live dazu.

CDU-Vorsitz: Wahl am Samstag

Höhepunkt des zweitägigen Parteitags ist die Wahl des neuen Vorsitzenden. Um den Posten des Parteichefs bewerben sich Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Wer die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer antritt, entscheidet sich am Samstag – die Online-Abstimmung erfolgt, nachdem alle drei Kandidaten ihre Abschlussreden gehalten haben.

Neben der Vorsitzendenwahl finden weitere Wahlen, etwa über den Bundesvorstand, den Vorstand der Europäischen Volkspartei (EVP) und das Bundesparteigericht statt. Weitere Informationen rund um den 33. CDU-Parteitag und wie Sie diesen im TV und Livestream verfolgen können, fassen wir hier zusammen.