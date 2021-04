Baerbock: Ein Angebot für ganz Deutschland machen



"Heute beginnt ein neues Kapital für die Partei und auch für unser Land", sagt Baerbock als sie vor die Presse tritt. Sie will ein Angebot machen, für ganz Deutschland, sagt die Kanzlerkandidatin der Grünen. Um Deutschland erfolgreich in die Zukunft zu führen, braucht es Veränderung, so Baerbock: Kitas und Schulen "sollten die schönnsten Orte" werden, Pflegekräfte mehr Zeit für ihre Patientinnen und Patienten haben, "divers und weltoffen", solle Deutschland sein, "wertebasiert und eine wehrhafte Demokratie." Danach spricht Baerbock über eines der Kernthemen ihres Wahlkampfs: Klimaschutz. "Klimaschutz ist die Aufgabe unserer Zeit, die Aufgabe meiner Generation", sagt die 40-Jährige. Der Schutz des Klimas solle zum Maßstab für alle Bereiche der Politik werden.