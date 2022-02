Liveblog zum Tag der Reisediplomatie: Scholz in Washington, Baerbock in Kiew, Macron in Moskau

Anzeige

Anzeige

Berlin. An diesem Montag regiert die Reisediplomatie in der Ukraine-Krise. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist auf dem Weg nach Washington zu US-Präsident Joe Biden, Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird in Kiew erwartet und der französische Präsident Emmanuel Macron ist auf dem Weg nach Moskau zu seinem Amtskollegen Wladimir Putin.

Politiker von Koalition und Opposition erwarten, dass Scholz bei seinem Besuch in den USA Irritationen über die Rolle Deutschlands im westlichen Bündnis ausräumen wird. „Olaf Scholz wird für Klarheit sorgen: Deutschland spielt im Team Europa und im Team Nato“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Michael Roth, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Roth bezeichnete es als absurd, die Verlässlichkeit Deutschlands am Nein zu Waffenlieferungen an die Ukraine zu messen. Für die deutsche Haltung gebe es gute Gründe, unter anderem die „besondere Vermittlerrolle“ im Ukraine-Konflikt.

Im Liveblog: News und Entwicklungen vom Tag der Reisediplomatie in der Ukraine-Krise

Live-Ticker Aktualisieren Live-Ticker Reisediplomatie im Ukraine-Konflikt

Am heutigen Montag sind die zwei wohl mächtigsten Männer der EU auf Reisen, um weiter eine Lösung im Ukraine-Konflikt zu finden. Während Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den US-Präsidenten Joe Biden besucht ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei Wladimir Putin im Kreml. Auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will vermitteln und ist auf dem Weg in die Ukraine nach Kiew.



Aktuelle News und Entwicklungen von den Gesprächen und aus der Krisenregion für Sie in unserem Liveblog.





Unsere Kollegin Kristina Dunz ist mit nach Washington gereist ...

Warum Macron im Kreml so gern gesehen ist

Worüber sich Berlin und Washington vor Scholz Besuch bei Biden streiten





Baerbock zu Gast in Kiew

Scholz will „in Kürze" Putin treffen

Nato begrüßt Verlegung von US-Truppen

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die geplante Verlegung von etwa 2000 US-Soldaten nach Europa begrüßt. Damit werde die Abschreckung und Verteidigung der Allianz gestärkt, betonte Stoltenberg am Mittwochabend in Brüssel. „Dies ist ein starkes Signal für das Engagement der USA.“ Auch andere Staaten stellten zusätzliche Luft-, Land- und Seestreitkräfte zur Verfügung. (dpa)

Russland: US-Truppenverlegung verengt politischen Entscheidungsspielraum

Schulze bekräftigt Zusammenarbeit mit Ukraine

Erdogan reist nach Kiew

Mehr laden Tickaroo Live Blog Software

FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff sagte dem RND ebenfalls: „Der Kanzler wird erläutern, dass Deutschland seine Rolle im Bündnis ernst nimmt und ein verlässlicher Partner ist.“ Auch werde Scholz erklären, dass ein Nein zu Waffenlieferungen an die Ukraine den restriktiven Rüstungsexportrichtlinien Deutschlands entspreche und nichts mit mangelnder Verlässlichkeit zu tun habe.

Anzeige

Auch der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen erwartet, dass Scholz klarstellen wird, „dass Deutschland ein aktiver und verlässlicher Verbündeter ist“. „Das heißt konkret, dass Deutschland in dem Konflikt mit Russland zusammen mit den USA und den anderen Partnern bereitsteht für glaubwürdige Abschreckung“, sagte Röttgen dem RND. Der „Welt“ sagte Röttgen mit Blick auf die von Russland nach Deutschland führende Gaspipeline zudem, Scholz sollte „nicht vermeiden, klar auszusprechen, dass eine russische Aggression das vorläufige Aus für Nord Stream 2 bedeutet“. Jürgen Hardt (CDU), außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, forderte Scholz in der „Welt“ auf klarzumachen, „dass Deutschland bereit ist, mehr zum Nato-Bündnis beizutragen, etwa in Litauen und bei der Ausrüstung der Bundeswehr.“

Video Ukraine-Konflikt: „Eiserne Allianz“ zwischen USA und Polen 1:32 min Am Sonntag sind amerikanische Soldaten in Polen eingetroffen. US-Army Major General Donahue sprach von einer „eisernen Allianz“ zwischen den USA und Polen. © Reuters

Anzeige

Baerbock will Zweifel weiter ausräumen

Wie Scholz will auch Außenministerin Baerbock bei ihrem Besuch in der Ukraine versuchen, Zweifel an der Bündnistreue Deutschlands im Konflikt mit Russland auszuräumen. Sie werde „noch einmal unmissverständlich deutlich machen, wo wir stehen: als Partner der Ukraine in EU, Nato und (der Gruppe der sieben führenden Wirtschaftsnationen) G7 ohne Wenn und Aber zur territorialen Integrität des Landes und an der Seite der Menschen in der Ukraine“, erklärte die Grünen-Politikerin am Montag vor ihrer Abreise zu einem zweitägigen Besuch in der Ukraine.

Macron bei Putin gern gesehen

In diesen Krisenzeiten zwischen Russland und dem Westen ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im prunkvollen Kremlpalast bei seinem Kollegen Wladimir Putin ein gerngesehener Gast. Der 69-jährige Putin schätzt den 44-jährigen Macron seit fünf Jahren nicht nur als Vermittler – neben Deutschland – im Ukraine-Konflikt. Der Kremlchef stößt bei dem Franzosen, der auch amtierender EU-Ratspräsident ist, stets auf ein offenes Ohr, wenn es um Russlands Interessen in Europa geht. Wenn sich die beiden nun an diesem Montag nach drei Krisentelefonaten erstmals wieder persönlich treffen, soll es um einen Abbau der Spannungen in Europa gehen.

ZUM THEMA Ringen um Frieden in Europa: Was Scholz und Macron in Washington und Moskau erreichen wollen

Dabei dürfte es Putin besonders gefallen, dass Macron zuerst ihn in Moskau besucht und erst danach in die Ukraine reist.