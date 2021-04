Liveblog zum Impfgipfel: Bund und Länder beraten über die richtige Strategie

Streitthema: Gleiche Rechte für Geimpfte und negativ Getestete?

Heute Nachmittag kommen Bund und Länder zum Impfgipfel zusammen.

In der Sitzung des CDU-Präsidiums am Vormittag hat sich Kanzlerin Merkel nach Teilnehmerangaben dagegen ausgesprochen, in der Debatte um die Rückgabe von Freiheitsrechten Geimpfte und Getestete gleichzustellen. Immerhin will die Bundesregierung Erleichterungen für Geimpfte schnell auf den Weg bringen.