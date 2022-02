Livebilder aus der Ukraine: So sieht es aktuell in Kiew aus

Anzeige

Kiew. Es ist Krieg in Europa: Russland hat die Ukraine aus mehreren Richtungen angegriffen. Präsident Wladimir Putin befahl am Donnerstag eine groß angelegte Militäroperation gegen das Nachbarland – aus der Luft, am Boden und zur See. Schwere Explosionen waren vor Sonnenaufgang in Kiew, Charkiw und Odessa zu hören. Die russischen Streitkräfte meldeten, sie hätten die ukrainische Luftverteidigung ausgeschaltet.

Wegen russischer Angriffe in der Hauptstadt wurde bereits mehrfach Luftalarm ausgelöst. Die Stadtverwaltung forderte alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich in Luftschutzbunkern in Sicherheit zu bringen. Seit Beginn der russischen Invasion hat es bereits mehrere Explosionen gegeben. Kiew hat etwa 2,8 Millionen Einwohner.

Webcams zeigen, wie es in der ukrainischen Hauptstadt Kiew derzeit aussieht:

Livestreams aus Kiew

Verfolgen Sie alle aktuellen News und Entwicklungen zum russischen Krieg gegen die Ukraine im RND-Liveblog.