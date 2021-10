Livestream: Pressekonferenz von Union und Grünen nach Sondierungen

Anzeige

Nach der Bundestagswahl beherrscht die Suche nach möglichen Koalitionspartnern weiterhin das politische Geschehen in Berlin. Auch wenn vielen eine Ampel-Koaliton wahrscheinlich erscheint, ist ein Jamaika-Bündnis nicht ausgeschlossen. Am heutigen Dienstag treffen sich Vertreter der Union und der Grünen zu ersten Sondierungsgesprächen. Verfolgen Sie hier das Pressestatement der Politiker im Anschluss an das Treffen.

Mit dem Treffen von Union und Grünen endet am Vormittag eine erste Reihe von Sondierungsgesprächen über eine neue Regierung. Die Grünen-Politiker Cem Özdemir und Jürgen Trittin äußerten bereits vorher Zweifel an der Verhandlungsfähigkeit der Union geäußert.

Die Grünen streben eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP an. Ob das Treffen mit den Spitzen von CDU und CSU noch etwas an der Präferenz ändern kann?

Dass aus dem Treffen von Union und FDP am Sonntag bereits Ergebnisse durchgesickert seien, sei nicht gerade ein Vertrauensbeweis und ein „Zeichen für interne Führungsprobleme“, sagte Özdemir am Dienstag in der Sendung „RTL Direkt“. Das sei ein Signal, dass die Union ein massives Problem habe.

Özdemir und Jürgen Trittin sind bei der Sondierung im engeren Kreis nicht dabei, gehören aber dem erweiterten Sondierungsteam der Grünen an. Mehrere FDP-Politiker hatten am Montag der Union nach den Gesprächen über eine Regierungsbildung einen Bruch der vereinbarten Vertraulichkeit vorgeworfen, weil Informationen daraus an die Medien gelangt waren.

Trittin sagte zudem: „Der entscheidende Punkt am heutigen Tag wird sein, ob eigentlich die CDU willens und fähig ist, überhaupt solche Verhandlungen und entsprechende Vereinbarungen zu treffen.“ Einen monatelangen Klärungsprozess „kann sich Deutschland schlicht und ergreifend nicht leisten“, erklärte er im Deutschlandfunk.

Zugleich betonte der dem linken Parteiflügel zugerechnete Politiker das Trennende: „Wir wissen eben auch wie hoch die Hürden sind. Und da kommt es dann sehr stark auf die Frage an, ob und wie weit auf beiden Seiten verhandlungs- und vertragsfähige Gesprächspartner vorhanden sind.“

Auch Felix Banaszak, Landeschef der Grünen in NRW, sieht keinen klaren Kurs bei den Unionsparteien. „Es ist keine exklusive Wahrnehmung, dass CDU und CSU derzeit harte interne Diskussionen um Aufstellung und Strategie führen. Wohin dort die Reise geht, ist derzeit etwas unklar“, sagt Banaszak den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die bisherigen Gespräche mit FDP und SPD seien sachorientiert, konstruktiv und von Respekt geprägt gewesen. Das mache Hoffnung für den weiteren Verlauf der Dinge. Die nächste Bundesregierung müsse den Status Quo hinter sich lassen und einen echten Aufbruch schaffen.