Markus Söder hat am Montagmittag erneut bestätigt, dass er bereit sei, Unions-Kanzlerkandidat zu werden. Zunächst gratulierte er Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatur "Ich glaube, ich würde mich sehr freuen, diesen Wahlkampf zu führen, aber soweit sind wir noch nicht", sagte Söder und drängte auf ein baldiges Entscheiden in der K-Frage bei der Union.



Irgendwann seien alle Argumente ausgetauscht, alle Gespräche geführt. "Gut und freundschaftlich" sollen diese Gespräche zwischen ihm und Laschet über die K-Frage gewesen sein, so Söder. "Mir geht es auch um Stil und Anstand", sagte Söder und stritt ab, dass CDU und CSU so zerstritten wie 1979 seien, als Franz-Josef Strauß (CSU) Kanzlerkandidat wurde.



Söder betonte, dass er nur bereit sei, Unions-Kanzlerkandidat zu werden, wenn es dafür auch eine breite Mehrheit in der CDU gebe. In dem Kontext nannte Söder sowohl Parteigremien, aber auch die Bevölkerung und Mitglieder der Partei. "Egal, wie es ausgeht, wir müssen uns versöhnen", sagte Söder und kündigte an, Armin Laschet "hundertprozentig" im Wahlkampf zu unterstützen, falls die Wahl auf Laschet als Unions-Kanzlerkandidat falle.



An der Sitzung des CDU-Bundesvorstands am Montagabend werde er nicht teilnehmen, kündigte Söder an. "Das sollte jede Partei in ihrer Familie klären und dann klären wir das danach gemeinsam." Laschet hatte vorher angekündigt, auch Söder zu dem Treffen einzuladen.