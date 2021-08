Anzeige

Am heutigen Dienstag hat der Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz die Gemeinde Schleiden-Gemünd besucht. Der Ort in der Eifel war besonders von der Hochwasserkatastrophe betroffen.

Bereits am Vormittag besuchte Scholz gemeinsam mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet die Flutregion in NRW. Die beiden Kanzlerkandidaten machten sich in Stolberg bei Aachen ein Bild von der Lage und den Aufräumarbeiten.

Nun geht es um den Wiederaufbau in den stark betroffenen Gebieten. Scholz teilte bereits mit, dass er Schäden in Höhe von mehr als sechs Milliarden Euro erwarte. Das wäre mehr als bei der letzten verheerenden Hochwasserkatastrophe im Jahr 2013.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Armin Laschet sagte Scholz bezüglich des Wiederaufbaus bereits: “Wir erleben immer noch eine Katastrophe von nationaler Dimension mit vielen Schäden in NRW, Bayern, Sachsen, Rheinland-Pfalz. Es ist wichtig, dass es eine gemeinsame Antwort darauf gibt.”

“Es ist klar, dass das nicht Länder, Kommunen, Landkreise allein stemmen können. Das wollen wir zusammen leisten. Auch andere Länder sind gewillt, finanziell zu helfen. Das ist eine berührende Botschaft von Solidarität unter den Ländern - Föderalismus kann als solidarischer Föderalismus funktionieren”, fügte Scholz hinzu.