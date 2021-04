Livestream: Söder zur K-Frage in der Union

Anzeige

München. Die Frist ist verstrichen, ein Ende noch immer nicht in Sicht: Markus Söder und Armin Laschet streiten sich noch immer um die Kanzlerkandidatur innerhalb der Union. Eine Entscheidung soll es auch Montag nicht geben. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld des bayerischen Ministerpräsidenten. Es wird demnach auch keinen Rückzug Söders in der Frage geben, wer für die Union als Kanzlerkandidat der Union im September antritt.

Im Machtkampf in der Union über die Kanzlerkandidatur will die CSU-Spitze am Montag aber dennoch kurzfristig über den Stand der Dinge und das weitere Vorgehen beraten. Um 13.00 Uhr werde es Beratungen des CSU-Präsidiums geben. Um 14.00 Uhr wollen CSU-Chef Markus Söder und Generalsekretär Markus Blume eine Pressekonferenz geben. Es kann zu Verzögerungen kommen.

Livestream: Markus Söder äußert sich zum Kandidatenstreit in der Union

Hier können Sie die Pressekonferenz mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Livestream verfolgen:

Politiker von CDU und CSU haben nach der ausgebliebenen Entscheidung um die Kanzlerkandidatur in der Nacht zum Montag gefordert, die Basis entscheiden zu lassen. „Man merkt doch jetzt, dass aus der Basis der CDU eine breite Unterstützung für Markus Söder kommt“, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) im ZDF-„Morgenmagazin“ mit Blick auf aktuelle Umfragen. „Es ist doch entscheidend: Mit wem gewinnen wir die Wahl?“

Seit mehr als einer Woche streiten sich CDU-Chef Armin Laschet und Söder über die Frage, wer von ihnen als Kanzlerkandidat für die Union zur Bundestagswahl am 26. September antritt. Eigentlich hatten sie bis Sonntag eine Lösung präsentieren wollen. In der Nacht zum Montag berieten beide rund dreieinhalb Stunden in einem Gebäude des Bundestags in Berlin. Es gab aber am Ende keine Einigung.