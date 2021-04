Anzeige

Berlin/München. Die Vorsitzenden von CDU und CSU – Armin Laschet und Markus Söder – konkurrieren offen um die Kanzlerkandidatur der Union. Die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Bayern erklärten sich am Sonntag dazu bereit, diese Spitzenfunktion für die Bundestagswahl im September zu übernehmen, – Söder zum ersten Mal. Bis wann die Entscheidung zwischen ihnen fallen wird, blieb zunächst offen.

In CDU und CSU wächst aber der Druck, die Entscheidung bereits innerhalb weniger Tage zu treffen. An diesem Montag werden die Parteipräsidien von CDU und CSU in getrennten Sitzungen darüber beraten. Laschet und Söder erklärten, sie wollten den Beratungen nicht vorgreifen.