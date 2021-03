Liveblog: Alles rund um die Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Anzeige

Berlin. Neben der Bundestagswahl im September stehen in diesem Jahr noch viele weitere Wahltermine an. So werden zwei Kommunalvertretungen neu gewählt und sechs Landtage. Mit gleich drei Wahlen geht es an diesem Sonntag los: Während in Hessen Kommunalwahlen stattfinden, stehen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Landtagswahlen an.

Wir begleiten die Wahlen hier in unserem Liveblog.

Live: Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Das Superwahljahr 2021 startet am Sonntag



Sechs Landtagswahlen, zwei Kommunalwahlen und eine Bundestagswahl machen 2021 zum Jahr der Entscheidungen. Los geht es am Sonntag mit den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie den Kommunalwahlen in Hessen. Einen Überblick über das Superwahljahr finden Sie hier:

In Rheinland-Pfalz will Christian Baldauf am Sonntag schaffen, was Julia Klöckner – inzwischen Landwirtschaftsministerin – zweimal nicht gelungen ist: den Wechsel nach inzwischen 30 Jahren SPD-Regierung im Land.

Die seit acht Jahren amtierende Regierungschefin Malu Dreyer ist in dem strukturell konservativen Land jedoch beliebt, auch bei CDU-Wählern. Eine Wechselstimmung sehen Politikwissenschaftler auch nicht.

In Baden-Württemberg wirbt der bislang einzige grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit den Worten „Sie kennen mich“ auf Wahlplakaten. Es ist eine Anleihe bei Kanzlerin Angela Merkel, die diesen Spruch 2013 in ihrem Schlusswort im TV-Duell unterbrachte.

Die Umfragen geben Kretschmann bisher recht. 65 Prozent der CDU-Anhänger im Südwesten wollen ihn als Regierungschef behalten – nur 22 Prozent trauen ihrer eigenen Kandidatin Susanne Eisenmann den Posten zu. Ist die Messe schon gelesen?

Landtagswahlen 2021: Wann ist mit Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnissen zu rechnen?

Unmittelbar nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr folgen in der Regel die ersten Prognosen zum Wahlausgang. Diese stützen sich auf Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe (Exit Polls) und können daher bereits bei Schließung der Wahllokale bekannt gegeben werden, bevor die Stimmen tatsächlich ausgezählt wurden.

Die ersten Hochrechnungen folgen meist etwas später und basieren bereits auf den ersten Auszählungen. Im Laufe des Wahlabends gibt es eine Reihe solcher Hochrechnungen, die den jeweiligen Zwischenstand der Stimmenauszählung wiedergeben.

Bis ein vorläufiges Endergebnis verkündet werden kann, vergehen in der Regel einige Stunden. Bei der letzten Landtagswahl in Baden-Württemberg (2016) stand das vorläufige Wahlergebnis gegen 22.30 Uhr fest. Je nachdem, wie lange es dauert, bis alle Stimmen ausgezählt wurden, kann ein Ergebnis aber auch erst nach Mitternacht verkündet werden.

Das amtliche Endergebnis wird dagegen erst nach Prüfung durch den Landeswahlausschuss bekannt gegeben. Bis das geschehen ist, können mehrere Wochen vergehen. Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz dauerte es etwa anderthalb beziehungsweise rund drei Wochen, bis das amtliche Endergebnis feststand.