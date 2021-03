Liveblog - Dreyer will Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz fortsetzen

Anzeige

Berlin. Neben der Bundestagswahl im September stehen in diesem Jahr noch viele weitere Wahltermine an. So werden zwei Kommunalvertretungen neu gewählt und sechs Landtage. Mit gleich drei Wahlen ging es an diesem Sonntag los: Während in Hessen Kommunalwahlen stattfanden, standen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Landtagswahlen an.

Wir begleiten die Wahlen hier in unserem Liveblog.

Live: Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Die aktuellen Hochrechnungen für die Landtagswahlen



Baden-Württemberg (19, 26 Uhr, ZDF):



Grüne: 31,4 Prozent

CDU: 23,4 Prozent

AfD: 11,9 Prozent

FDP: 11,0 Prozent

SPD: 10,9 Prozent

Linke: 3,5 Prozent

Freie Wähler: 3,0 Prozent

Sonstige: 4,9 Prozent



Rheinland-Pfalz (19.27 Uhr, ZDF):



SPD: 35,5 Prozent

CDU: 26,9 Prozent

AfD: 9,3 Prozent

Grüne: 8,2 Prozent

FDP: 5,9 Prozent

Freie Wähler: 5,8 Prozent

Linke: 2,5 Prozent

Sonstige: 5,9 Prozent



Dana Schülbe Linken-Chefin Hennig-Wellsow: Wer kämpft, kann verlieren



Die Linken-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow hat sich trotz der schlechten Landtagswahlergebnisse für ihre Partei in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg kämpferisch gezeigt. „Wie der alte Brecht schon sagte: Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren“, schrieb Hennig-Wellsow bei Twitter. Die Partei hat ersten Hochrechnungen zufolge in beiden Bundesländern den Einzug in den jeweiligen Landtag verpasst.





Dana Schülbe Klöckner: "Wir können mit Landesthemen kaum durchdringen"



Die CDU-Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz und Bundesagrarministerin Julia Klöckner sieht in der Corona-Pandemie einen maßgeblichen Grund für das schlechte Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl. So hätten Amtsinhaber immer einen Vorteil im Wahlkampf. „Und wenn dann noch eine Krisensituation wie jetzt kommt, ist es natürlich eine Steilvorlage für Regierungschefs“, sagte sie. Mit Christian Baldauf habe man einen Spitzenkandidaten gehabt, der sehr überzeugend sei, wenn er mit den Wählern direkt in Kontakt treten könne - was angesichts der Pandemie kaum möglich gewesen sei. „Wir konnten mit Landesthemen kaum durchdringen“, sagte Klöckner. (dpa)

Dana Schülbe Kretschmann: Erste Gespräche mit CDU



Der baden-württembergische Wahlsieger Winfried Kretschmann von den Grünen will als erstes mit der CDU über eine mögliche Fortsetzung der Koalition sprechen. Das solle aber nicht als Zeichen gewertet werde, sagte der Regierungschef. Die Grünen wollten in der neuen Woche „alle Parteien des demokratischen Verfassungsbogens“ anschreiben und zu Gesprächen einladen, sagte Kretschmann und erklärte, bei der Reihenfolge orientiere man sich an den Wahlergebnissen. (dpa)





Dana Schülbe Klingbeil: „Wir wollen regieren, wir wollen Verantwortung tragen“



SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat sich für eine Ampel-Koalition unter Beteiligung der SPD in Baden-Württemberg ausgesprochen. „Wir wollen regieren, wir wollen Verantwortung tragen“, sagte Klingbeil nach Bekanntwerden der vorläufigen Wahlergebnisse. Ministerpräsident Winfried Kretschmann müsse nun entscheiden, ob er als Grüner weiter „mit dieser Union, die inhaltsleer ist“, regieren wolle oder ob er bereit wäre, „mit einem progressiven Bündnis Verantwortung zu übernehmen“, sagte Klingbeil. (dpa)

Dana Schülbe Dreyer will Ampel-Koalition fortsetzen



Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will die Ampel-Koalition mit Grünen und FDP in Rheinland-Pfalz fortsetzen. „Wenn der Abend so weiter geht, wäre das unsere erste Wahl“, sagte Dreyer. Sie sei ganz zuversichtlich, sagte Dreyer. Sie wolle weiter Ministerpräsidentin für alle sein. „Es war ein sehr fairer Wahlkampf, das möchte ich unbedingt sagen, an alle Mitbewerber. Es ist so, dass wir fünf Jahre gut zusammen regiert haben“, sagte Dreyer. „Ich bin ein ganz glücklicher Mensch heute.“ Es sei ein großer Wunsch gewesen, dass sie weiter mit ihrer Partei eine Regierung bilden könne. (dpa)



Dana Schülbe Kühnert: Vertrauen in Personen ist unabdingbar



Bundesvize Kevin Kühnert hat den SPD-Wahlkämpfern in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg nach den Landtagswahlen in den beiden Ländern gedankt und gratuliert, „Malu Dreyer vorneweg“. „Der Wahlabend weist den Weg für das Superwahljahr: 1. Vertrauen in Personen ist unabdingbar. 2. Integrität gewinnt. 3. Mehrheiten ohne Union sind möglich“, schrieb Kühnert am Sonntagabend bei Twitter.

Dana Schülbe Weidel: AfD wurde Verfassungsschutz auf Hals gehetzt

Die stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel hat das Ergebnis Ihrer Partei in Baden-Württemberg als solide bezeichnet. Die Verluste erklärte sie mit fehlenden Wahlkampf-Möglichkeiten wegen der Corona-Pandemie, aber auch mit dem Streit über eine mögliche Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz. „Wir leben ja davon, dass wir direkt am Wähler dran sind, das konnten wir nicht tun“, sagte Weidel, die auch AfD-Landeschefin ist, in der ARD. „Dann wurde uns völlig rechtswidrig der Verfassungsschutz auch auf den Hals gehetzt, das muss ich wirklich so drastisch sagen, um uns auch hier in die bestimmte Ecke zu stellen.“ (dpa)

Dana Schülbe CDU-Spitzenkandidat Baldauf: "Es ist kein schöner Abend"



Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf hat die Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl offen eingestanden. „Es ist kein schöner Abend. Aber wenn es nur schöne Abende gäbe, wäre es auch nicht in Ordnung. Wir geben alles, dass wir eine starke Opposition bilden“, kündigte Baldauf am Sonntag in Mainz an. „Die Wähler haben entschieden, wir werden uns danach richten. Wir akzeptieren und respektieren das“, sagte Baldauf. „Ich werbe dafür, nicht den Kopf hängen zu lassen. Es ist noch keine vier Wochen her, da waren die Umfragen völlig anders.“ Es sei seither „einiges dazwischengekommen, was uns keinen Rückenwind verschafft hat“. (dpa)

Dana Schülbe SPD-Chefs sehen Rückenwind für ihre Partei



Die SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sehen in den Ergebnissen der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Rückenwind für die Sozialdemokraten im Bund. „Das ist tatsächlich ein Auftakt nach Maß ins Superwahljahr 2021“, sagte Esken am Sonntagabend in Berlin. Besonders der Sieg von Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz sei ein gutes Vorzeichen für die SPD im Bund und für eine mögliche Kanzlerschaft von Olaf Scholz.



Die Wähler hätten honoriert, dass Dreyer verantwortungsvoll auf die Corona-Krise reagiert habe. „Die SPD hat heute gezeigt, wie man Wahlen gewinnt“, sagte Esken. Walter-Borjans betonte, in beiden Ländern biete sich nun eine progressive Regierung ohne Beteiligung der CDU an. Zudem freue ihn, dass die AfD in der Corona-Krise nicht profitieren konnte. (dpa)

In Rheinland-Pfalz will Christian Baldauf am Sonntag schaffen, was Julia Klöckner – inzwischen Landwirtschaftsministerin – zweimal nicht gelungen ist: den Wechsel nach inzwischen 30 Jahren SPD-Regierung im Land.

Die seit acht Jahren amtierende Regierungschefin Malu Dreyer ist in dem strukturell konservativen Land jedoch beliebt, auch bei CDU-Wählern. Eine Wechselstimmung sehen Politikwissenschaftler auch nicht.

In Baden-Württemberg wirbt der bislang einzige grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit den Worten „Sie kennen mich“ auf Wahlplakaten. Es ist eine Anleihe bei Kanzlerin Angela Merkel, die diesen Spruch 2013 in ihrem Schlusswort im TV-Duell unterbrachte.

Die Umfragen geben Kretschmann bisher recht. 65 Prozent der CDU-Anhänger im Südwesten wollen ihn als Regierungschef behalten – nur 22 Prozent trauen ihrer eigenen Kandidatin Susanne Eisenmann den Posten zu. Ist die Messe schon gelesen?

Landtagswahlen 2021: Wann ist mit Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnissen zu rechnen?

Unmittelbar nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr folgen in der Regel die ersten Prognosen zum Wahlausgang. Diese stützen sich auf Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe (Exit Polls) und können daher bereits bei Schließung der Wahllokale bekannt gegeben werden, bevor die Stimmen tatsächlich ausgezählt wurden.

Die ersten Hochrechnungen folgen meist etwas später und basieren bereits auf den ersten Auszählungen. Im Laufe des Wahlabends gibt es eine Reihe solcher Hochrechnungen, die den jeweiligen Zwischenstand der Stimmenauszählung wiedergeben.

Bis ein vorläufiges Endergebnis verkündet werden kann, vergehen in der Regel einige Stunden. Bei der letzten Landtagswahl in Baden-Württemberg (2016) stand das vorläufige Wahlergebnis gegen 22.30 Uhr fest. Je nachdem, wie lange es dauert, bis alle Stimmen ausgezählt wurden, kann ein Ergebnis aber auch erst nach Mitternacht verkündet werden.

Das amtliche Endergebnis wird dagegen erst nach Prüfung durch den Landeswahlausschuss bekannt gegeben. Bis das geschehen ist, können mehrere Wochen vergehen. Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 2016 dauerte es rund drei beziehungsweise etwa anderthalb Wochen, bis das amtliche Endergebnis feststand.