Live: Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu Novavax-Impfstoffverteilung

Berlin. Der Höchststand Omikron-Welle der Pandemie scheint überschritten, gleichzeitig warnt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor einem verfrühtem Ende der staatlichen Corona-Maßnahmen. Am Freitagmorgen tritt Lauterbach gemeinsam mit Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts und Andreas Gassen, KBV-Vorstandsvorsitzender, vor die Presse. Thema soll auch die Verteilung des Novavax-Impfstoffes sein.

Ab diesem Freitag soll der Impfstoff an die Länder ausgeliefert oder von ihnen abgeholt werden können. Vorgesehen soll sein, dass er vorerst nur an die Länder geht und noch nicht an Arztpraxen. Die erste Lieferung sollte 1,4 Millionen Dosen umfassen. Novavax gilt als alternativer Impfstoff für Menschen, die sich nicht mit den bisher erhältlichen mRNA-Impfstoffen behandeln lassen wollen. Das neue Mittel wirkt wie ein herkömmliches Vakzin.

Livestream: Gesundheitsminister Lauterbach und RKI-Chef Wieler über Novavax-Verteilung

Der Livestream aus der Bundespressekonferenz beginnt um 10 Uhr. Der Start könnte sich um einige Minuten verzögern.

Lauterbach gegen „Freedom Day“

Zuletzt hatte sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dagegen ausgesprochen, ab dem 20. März die allermeisten staatlichen Corona-Beschränkungen abzuschaffen. Von einem „Freedom Day“ lasse sich das Virus wenig beeindrucken, sagte der SPD-Politiker den „Stuttgarter Nachrichten“, der „Stuttgarter Zeitung“ und den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (Freitag). „Die Pandemie lässt sich nicht durch eine Feier beenden.“

Nach einem Drei-Stufen-Plan von Bund und Ländern sollen die allermeisten Corona-Einschränkungen bis zum 20. März fallen. Die bundesweite Rechtsbasis für solche Maßnahmen läuft am 19. März aus. Ein Basisschutz zum Beispiel mit Maskenpflichten in Innenräumen, Bussen und Bahnen und mit Tests soll jedoch weiter möglich bleiben. Dafür wird eine neue, bundesweite Rechtsgrundlage angestrebt. Wie diese genau aussehen soll, ist aber umstritten.

Infektionszahlen sinken

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist derweil erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 1259,5 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1265,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1371,7 (Vormonat: 894,3).