Livestream: Pressekonferenz der Grünen nach Entscheidung über Kanzlerfrage

Annalena Baerbock oder Robert Habeck? Nach monatelangen Spekulationen haben die Grünen am Montag die Frage beantworten, wer die Partei als Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl führen soll. Der Parteivorstand hat einen der beiden Vorsitzenden für den Spitzenposten nominiert. Vorher hatten sich Baerbock und Habeck untereinander geeinigt. Die endgültige Entscheidung fällt dann auf dem Grünen-Parteitag vom 11. bis 13. Juni. Die Zustimmung gilt aber als sicher – egal wie die Nominierung ausfällt.

Die Grünen haben sich angesichts der seit 2018 hohen Umfragewerte erstmals für eine Kanzlerkandidatur entschieden. Derzeit sind sie mit mehr als 20 Prozent zweitstärkste Kraft hinter der CDU/CSU und vor der SPD.

Livestream: Grünen-Pressekonferenz nach Kandidaten-Kür

Sehen Sie hier live die Pressekonferenz der Grünen, die für 11.30 Uhr angesetzt ist. Der Start kann sich um wenige Minuten verzögern. Sollte der Stream nicht ordnungsgemäß laden, dann klicken Sie bitte hier (Weiterleitung zu Youtube).

Anders als bei CDU und CSU hat es bei den Grünen keine größeren öffentliche Diskussionen über die Kandidatenkür geben, was sehr ungewöhnlich für die einst so streitlustige Partei ist. In Umfragen lag die 40-jährige Baerbock bei den Sympathiewerten bisher hinter dem 51-jährigen Habeck, hat in den vergangenen Monaten aber aufgeholt. Habeck hat als Agrarminister und Vize-Ministerpräsident schon Regierungserfahrung in Schleswig-Holstein gesammelt. Das hat Baerbock nicht, gilt dafür als inhaltlich stärker.