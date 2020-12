Live im TV: Zukünftiger US-Präsident Joe Biden gegen Corona geimpft

Anzeige

Anzeige

Washington. Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat während einer Live-Fernsehübertragung seine Impfung gegen das Coronavirus erhalten.

Der 78-Jährige ließ sich am Montag in Newark im Staat New Jersey vor laufender Kamera eine Spritze mit dem Mittel der Hersteller Biontech und Pfizer verabreichen. Schon einige Stunden zuvor war seine Frau Jill an der Reihe gewesen.

Als die Krankenpflegerin, die Biden impfte, ihn gefragt hat, ob sie bis drei zählen sollte, bevor sie die Impfung verabreicht, antwortete Biden: „Nein, machen Sie das einfach, wenn Sie bereit sind.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

„Ich möchte betonen, dass wir diesen Leute so viel verdanken“, sagte Biden nach seiner Impfung. „Die Wissenschaftler und Fachkräfte, die das zustande gebracht haben, die Menschen im Einsatz, diejenigen, die in den Kliniken arbeiteten. Es ist einfach toll.“