Livestream: Kanzlerin Merkel äußert sich zur Krisenlage in Afghanistan

Anzeige

Anzeige

Berlin. Bundeskanzlerin Merkel will sich am Montagabend zur Lage in Afghanistan äußern. Sie werde dazu um 18.45 Uhr eine Pressekonferenz im Kanzleramt geben, teilte das Kanzleramt mit.

Die Evakuierung deutscher Staatsbürger aus der von den militant-islamistischen Taliban eingenommenen afghanischen Hauptstadt Kabul hatte in der Nacht auf Montag begonnen. Es ist die bislang wohl größte Mission dieser Art der Bundeswehr – und eine besonders brisante. Die Bundeswehr war erst Ende Juni nach einem zwanzigjährigen Einsatz aus Afghanistan abgezogen.

Livestream: Kanzlerin Merkel in Pressekonferenz zu Lage in Afghanistan

Anzeige

Die Pressekonferenz mit Angela Merkel soll um 18.45 Uhr beginnen. Der Beginn kann sich kurzfristig nach hinten verschieben. Sehen Sie die Erklärungen der Bundeskanzlerin hier live im Stream:

So viele Schutzsuchende wie möglich in Sicherheit bringen

Regierungssprecher Steffen Seibert sprach am Montag in Berlin von „bitteren Entwicklungen“ am Hindukusch. Das Auswärtige Amt ging davon aus, dass sich eine hohe zweistellige Zahl an Deutschen noch im Land aufhält. Hinzu kommen den Einschätzungen zufolge mehrere Tausend afghanische Ortskräfte, die noch nicht evakuiert worden sind.

Anzeige

+++ Verfolgen Sie alle Entwicklungen zur Lage in Afghanistan hier im Liveblog +++

Seibert sagte, „als Bundesregierung haben wir in diesen Stunden klare Aufgaben und auf die sind wir konzentriert“. Das heiße, die deutschen Mitarbeiter der Botschaft sowie der in Afghanistan tätigen Organisationen außer Landes und in Sicherheit zu bringen, außerdem, „so viele der unseren Schutz suchenden afghanischen Ortskräfte wie möglich“ und mit ihnen Menschen, mit denen Deutschland in Afghanistan eng zusammengearbeitet habe etwa in der Demokratieförderung, in Menschenrechts- oder Bildungsprojekten.

Anzeige

Taliban verkünden Kriegsende im Fernsehen

Die radikalislamischen Taliban kontrollierten derweil alle Polizei-Checkpoints in der Hauptstadt Kabul. Nur kurze Zeit nach dem Rückzug der internationalen Truppen haben sie Afghanistan nach und nach übernommen. Am Sonntag rückten sie bis nach Kabul vor. „Der Krieg ist vorbei“, verkündete Taliban-Führer Mohammed Naim im TV-Sender Al Dschasira. Die Aufständischen hatten auch den Präsidentenpalast in Kabul gestürmt, nachdem Staatschef Aschraf Ghani aus dem Land geflohen war.

Video Maas: Operatives Team der Botschaft bleibt in Kabul 1:53 min Die Taliban haben Kabul viel schneller erreicht als erwartet. Grund genug, sich schnellstmöglich um die Evakuierung deutscher Staatsbürger zu kümmern. © Reuters

Anzeige

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes räumte angesichts der rasanten Rückeroberung des Landes durch die Taliban ein, „unsere Einschätzung“, wie sich die Lage am Hindukusch entwickeln würde, „war falsch“. Da gebe es nichts zu beschönigen. Die internationalen Streitkräfte hielten nur noch einen Teil des Flughafens von Kabul militärisch für die Evakuierungsoperation.