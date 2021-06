Podcast: Ist Baerbocks Stern schon verglüht?



Vor dem Start des Parteitags noch Zeit für ein paar Hintergründe? Dann hören Sie in unseren aktuellen Podcast zum Thema:



Die Umfragewerte von Annalena Baerbock sind eingebrochen – nach Spritpreisdebatte, Mängeln im Lebenslauf und dem miesen Grünen-Ergebnis in Sachsen-Anhalt. Ist Baerbocks Stern schon verglüht? Darüber sprechen die RND-Hauptstadtkorrespondenten Steven Geyer und Andreas Niesmann in einer neuen Folge ihres Podcasts mit der „Zeit“-Autorin Jana Hensel.