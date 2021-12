Live: Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler informieren über Corona-Lage

Anzeige

Berlin. Die Corona-Lage in Deutschland bleibt weiter angespannt. Um die Ausbreitung des Virus zu bremsen, hatten Bund und Länder am Donnerstag neue Maßnahmenverschärfungen vorgestellt. Dazu zählen insbesondere erhebliche Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Ihnen wird im Weihnachtsgeschäft auch der Zutritt zu den meisten Geschäften verwehrt. Ausgenommen sind nur Läden des täglichen Bedarfs, also etwa Supermärkte oder Apotheken.

Angekündigt wurde überdies noch einmal eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, etwa für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen und Kliniken. Und bei der allgemeinen Impfpflicht gehen Bund und Länder davon aus, dass diese ab Februar kommen könnte. Apotheken und Pflegefachkräfte sollen künftig zudem Impfungen übernehmen können, im Dezember kommen Millionen Dosen zusätzlich. Der Verkauf von Böllern und Feuerwerk zu Silvester wird bundesweit verboten.

Livestream ab 10 Uhr: Spahn und Wieler zur aktuellen Corona-Lage

Die Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler startet um 10 Uhr. Der Beginn kann sich um einige Minuten verzögern. Sie finden die Übertragung auch hier bei Youtube.

Inzidenzwert von 442,1 - Experten glauben an höhere Werte

Nach einem leichten Rückgang in den vergangenen drei Tagen ist die Sieben-Tage-Inzidenz nun wieder gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 442,1 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 439,2 gelegen, vor einer Woche bei 438,2 (Vormonat: 169,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 74.352 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.00 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 76.414 Ansteckungen.

Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher. Auch dem RKI fällt die Beurteilung der Lage schwer.

Der gebremste Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz könne „einerseits ein erster Hinweis auf eine sich leicht abschwächende Dynamik im Transmissionsgeschehen aufgrund der deutlich intensivierten Maßnahmen zur Kontaktreduzierung sein“, heißt es im RKI-Wochenbericht von Donnerstagabend. Allerdings könnte die Entwicklung „regional auch auf die zunehmend überlasteten Kapazitäten im Öffentlichen Gesundheitsdienst und die erschöpften Laborkapazitäten zurückzuführen sein“.