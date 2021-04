Anzeige

Anzeige

Der Bundestag stimmt heute über die bundeseinheitliche „Corona-Notbremse“ ab. Mit dem überarbeiteten Infektionsschutzgesetz würde der Bund künftig die Befugnis erhalten, Kontaktbeschränkungen und Schließungen anzuordnen. Bislang sind die Bundesländer dafür zuständig.

In Städten und Landkreisen, in denen binnen einer Woche 100 Ansteckungen oder mehr auf 100.000 Einwohner registriert werden, soll unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr gelten. Eine Ausnahme gilt bis Mitternacht für Einzelpersonen, die zum Joggen oder Spazieren ins Freie gehen. Die sogenannte Notbremse soll bis Ende Juni befristet sein. Am Donnerstag muss das Gesetz noch den Bundesrat passieren.

Protest am Reichstag

Anzeige

Zur Abstimmung werden im Berliner Regierungsviertel auch Tausende Gegner der Corona-Politik erwartet. Insgesamt 2200 Polizisten seien im Einsatz, teilte die Berliner Polizei am Morgen mit. Das Reichstagsgebäude wurde weiträumig abgesperrt. Geplant sind mehrere Demonstrationen und Kundgebungen. Vier Versammlungen seien von den Behörden verboten worden.

Laut Polizei sind ab 10 Uhr etwa eine Versammlung am Brandenburger Tor mit 1000 angemeldeten Teilnehmern und eine auf der Straße des 17. Juni mit 500 angemeldeten Teilnehmern geplant. Mit 1000 Teilnehmern angekündigt sei zudem eine Demonstration am Nachmittag, die in der Nähe von Schloss Bellevue starten soll. Dazu kommen mehrere geplante kleinere Kundgebungen.

Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen in unserem Liveblog

Live-Ticker Aktualisieren Live-Ticker Fabian Wenck Guten Morgen aus Berlin , am heutigen Mittwoch will der Bundestag die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes abstimmen, schon morgen soll das Gesetz dann in den Bundesrat gehen.



Bevor abgestimmt wird, werden die Abgeordneten vorgenommene Ä nderungen der Koalition noch einmal debattieren . Derweil sind Bundestag und Bundeskanzleramt weiträumig abgesperrt. Es sind Demonstrationen rund um das Parlamentsgebäude gegen die Corona-Notbremse angekündigt.



In unserem Liveticker sind sie im und um den Reichstag mit den aktuellsten Meldungen dabei.





Fabian Wenck Das sind die Kernpunkte der „Notbremse“ für Regionen mit hohen Infektionszahlen





Ausgangsbeschränkungen



Von 22 Uhr bis 5 Uhr darf man die Wohnung oder sein Grundstück nicht verlassen - mit Ausnahmen für Notfälle, die Berufsausübung, Pflege und Betreuung, die Versorgung von Tieren oder andere gewichtige Gründe. Joggen und Spaziergänge sollen bis Mitternacht erlaubt bleiben, allerdings nur alleine.





Private Kontakte



Es darf sich höchstens ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit. Für Zusammenkünfte von Ehe- und Lebenspartnern oder zur Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts gilt die Beschränkung nicht. Zu Trauerfeiern sollen bis zu 30 Menschen zusammenkommen dürfen.





Läden



Fürs Einkaufen jenseits des Lebensmittel-, Drogerie-, Buch- und Blumenhandels sowie anderer Bereichen soll gelten: Geschäfte können Kunden nur einlassen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. Steigt der Wert über 150, wäre nur noch das Abholen bestellter Waren (Click & Collect) erlaubt.





Schulen



Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage hintereinander über 165 wird ab dem übernächsten Tag der Präsenzunterricht verboten. Ausnahmen für Abschlussklassen und Förderschulen sind möglich. (dpa)

Nadine Wolter Auf der Straße des 17. Juni versammeln sich am Vormittag Hunderte von Menschen, um gegen das neue Infektionsschutz zu demonstrieren. Viele tragen keine Maske, die Polizei geht durch die Menge und verhängt Ordnungswidrigkeiten gegen diejenigen, die sich weigern eine aufzusetzen.

Fabian Wenck Schäuble verteidigt Ausgangssperren



Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat die geplanten nächtlichen Ausgangssperren in Regionen mit hohen Corona-Zahlen als verhältnismäßig verteidigt. „Der Blick ins Ausland zeigt, dass alle Länder, die hohe Infektionszahlen wieder in den Griff bekommen haben, phasenweise zu Ausgangsbeschränkungen gegriffen haben“, sagte Schäuble dem Berliner „Tagesspiegel“. (dpa)

Nadine Wolter

Fabian Wenck Kinderärzte laufen Sturm



Heute will der Bundestag die neue Bundesnotbremse beschließen. Sie sieht unter anderem ab einer Inzidenz von 165 ein Verbot des Präsenzunterrichts vor. Die Kinder- und Jugendmediziner laufen Sturm gegen diese Regelung.





Fabian Wenck Geplanter Aufzug mit 2000 Teilnehmern verboten



Laut Polizei sind ab 10 Uhr etwa eine Versammlung am Brandenburger Tor mit 1000 angemeldeten Teilnehmern und eine auf der Straße des 17. Juni mit 500 angemeldeten Teilnehmern geplant. Mit 1000 Teilnehmern angekündigt sei zudem eine Demonstration am Nachmittag, die in der Nähe von Schloss Bellevue starten soll. Dazu kommen mehrere geplante kleinere Kundgebungen.



Ein Aufzug, der ursprünglich in der Nähe des Reichstagufers mit 2000 Teilnehmern stattfinden sollte, sei verboten worden, sagte die Polizeisprecherin weiter. Einen Grund für das Verbot nannte sie nicht.

Fabian Wenck Online Aufrufe zu Teilnahme an Protesten



Im Berliner Regierungsviertel werden Tausende Gegner der Corona-Politik erwartet. Insgesamt 2200 Polizisten seien im Einsatz , teilte die Berliner Polizei am Morgen mit. Das Reichstagsgebäude wurde weiträumig abgesperrt. Geplant sind mehrere Demonstrationen und Kundgebungen. Vier Versammlungen seien von den Behörden verboten worden.



Es gebe bundesweite Aufrufe im Internet, in die Hauptstadt zu reisen und mit zu demonstrieren, hatte eine Polizeisprecherin gesagt. Einsatzkräfte aus Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Bremen, Sachsen und von der Bundespolizei sollen die Berliner Polizei unterstützen.

Fabian Wenck Bundes-Notbremse: Kritik an Ausgangssperre reißt nicht ab



Die in der Novelle des Infektionsschutzgesetzes geplanten Ausgangsbeschränkungen stoßen weiter auf Kritik. Die „reine Anknüpfung an die Inzidenzzahl 100″ könne zu Akzeptanzproblemen führen, kritisiert der Landkreistag. Einzelne Unionsabgeordnete wollen das Gesetz komplett ablehnen.





Mehr anzeigen Tickaroo Live Blog Software

Anzeige

Bei Inzidenz über 100: Über diese Maßnahmen wird abgestimmt

Ausgangsbeschränkungen: Von 22 Uhr bis 5 Uhr darf man die Wohnung oder sein Grundstück nicht verlassen - mit Ausnahmen für Notfälle, die Berufsausübung, Pflege und Betreuung, die Versorgung von Tieren oder andere gewichtige Gründe. Joggen und Spaziergänge sollen bis Mitternacht erlaubt bleiben, allerdings nur alleine.

Anzeige

Private Kontakte: Es darf sich höchstens ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit. Für Zusammenkünfte von Ehe- und Lebenspartnern oder zur Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts gilt die Beschränkung nicht. Zu Trauerfeiern sollen bis zu 30 Menschen zusammenkommen dürfen.

Hier kostenlos abonnieren Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Läden: Fürs Einkaufen jenseits des Lebensmittel-, Drogerie-, Buch- und Blumenhandels sowie anderer Bereichen soll gelten: Geschäfte können Kunden nur einlassen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. Steigt der Wert über 150, wäre nur noch das Abholen bestellter Waren (Click & Collect) erlaubt.

Schulen: Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage hintereinander über 165 wird ab dem übernächsten Tag der Präsenzunterricht verboten. Ausnahmen für Abschlussklassen und Förderschulen sind möglich.