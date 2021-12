Fünfmal die CDU, Olaf Scholz für die SPD zum Vierten



Fünfmal hat in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland die CDU den Kanzler oder die Kanzlerin gestellt. Olaf Scholz wäre der vierte SPD-Kanzler. Noch größer ist der Unterschied in Jahren: In nunmehr 72 Jahren Bundesrepublik gab es 52 Jahre lang einen CDU-Regierungschef und nur 20 Jahre lang einen Kanzler der SPD. (dpa)



Die Kanzler im Einzelnen: