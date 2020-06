Live: “Black Lives Matter” Demonstration in Berlin

Anzeige

Berlin. Tausende Menschen wollen am Samstag um 12.30 Uhr in Berlin erneut gegen Rassismus demonstrieren. Zu der Kundgebung am Großen Stern mit dem Motto “Black Lives Matter” meldeten sich im Internet bis Freitagmittag mehr als 8000 Menschen an, weitere 20.000 zeigen sich “interessiert”. Anfang Juni hatten sich auf dem Alexanderplatz wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten in den USA 15.000 Menschen versammelt.

Hier können Sie die “Black Lives Matter” Demo im Berlin live verfolgen

Der Beginn des Stream ist für 12.30 Uhr geplant und kann sich gegebenenfalls um mehrere Minuten verschieben.

Bei der Demonstration sollen die Teilnehmer laut Ankündigungen im Internet die Corona-Abstandsregeln beachten.