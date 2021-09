Livestream: Laschet stellt „Zukunftsteam“ vor – Merz, Neumann und weitere Prominente

Anzeige

Berlin. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl steht Unionskanzlerkandiat Armin Laschet (CDU) unter Druck. In der jüngsten Umfrage des Politbarometers liegt die SPD deutlich vor der Union. Auch in der K-Frage trauen inzwischen die meisten Menschen Scholz eher das Kanzleramt zu als Laschet. Mit einem „Zukunftsteam“ will Laschet nun Wählerstimmen zurückgewinnen.

Nach ersten Informationen sollen diese acht Prominenten Laschet im Wahlkampf unterstützen: Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, Terrorismusexperte Peter Neumann, CDU-Vize Silvia Breher, die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien, Vizeunionsfraktionschef Andreas Jung, der in Spandau als Bundestagskandidat antretende Musikmanager Joe Chialo, die sächsische Kultusministerin Barbara Klepsch (alle CDU) sowie die Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU).

Live: Laschet stellt „Zukunftsteam“ vor

Hier können Sie die Präsentation des Zukunftsteams live verfolgen. Die Vorstellung ist für 9.00 Uhr angekündigt, kann sich aber um wenige Minuten verzögern.

In der Union wurde betont, dass es sich bei dem Team nicht um ein Schattenkabinett handele. Laschet hatte mehrfach angekündigt, dass in der heißen Phase des Wahlkampfes neben ihm selbst weitere profilierte Köpfe der Union verknüpft mit Themen sichtbar werden sollten.

Die Mitglieder des „Zukunftsteams“ sind nach diesen Informationen von Laschet als prominente Köpfe eines jeweils mehrere Mitglieder umfassenden Teams gedacht, das die einzelnen Politikfelder in der Schlussphase des Wahlkampfes sichtbar machen soll.