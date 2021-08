Anzeige

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Dienstag Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz in Berlin. Grund des Treffens sollen Gespräche über europäische Themen sein, etwa der Umgang mit der aktuellen Situation in Afghanistan und Flüchtlingen aus dem Land. Zuvor wollen Merkel und Kurz für ein Statement vor die Kameras treten. Der Beginn der Übertragung ist für 12 Uhr geplant, kann sich aber um wenige Minuten verzögern.

Nach dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan haben die Taliban nun auch den gesamten Flughafen in der Hauptstadt Kabul unter ihre Kontrolle gebracht. Noch immer befinden sich Hunderte ausreisewillige Menschen in Kabul, die nach dem Ende der internationalen Evakuierungsmissionen bis auf Weiteres keine Möglichkeit sehen, das Land verlassen zu können. Während Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) die Nachbarländer Afghanistans besucht, um über Ausreisemöglichkeiten für Afghanen zu verhandeln, diskutieren die Länder der Europäischen Union über eine mögliche neue Welle von Flüchtlingen aus dem Krisenland.

Merkel und Kurz: Verfolgen Sie hier das Statement im Livestream

Während des Treffens von Merkel und Kurz kommen die Innenminister der EU-Staaten in Brüssel zu einem Sondertreffen zu den Entwicklungen in Afghanistan zusammen. Thema der Beratungen sollen nach Angaben der derzeitigen slowenischen Ratspräsidentschaft unter anderem die möglichen Auswirkungen auf die Terrorgefahr und Migrationsbewegungen in Richtung Europa sein.

Zugleich wollen mehrere Länder, darunter auch Deutschland, noch einmal deutlich machen, dass von den Taliban bedrohte ehemalige Ortskräfte und andere besonders schutzbedürftige Afghanen auch nach dem Ende des militärischen Evakuierungseinsatzes noch mit Unterstützung rechnen können.