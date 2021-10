Livestream: SPD, Grüne und FDP nach ersten Dreiergesprächen

Anzeige

Berlin. An diesem Donnerstag haben sich SPD, Grüne und FDP zum ersten Mal getroffen, um gemeinsam auszuloten, ob eine sogenannte Ampelkoalition möglich sein könnte. Im Anschluss an die Gespräche traten Vertreter der Parteien gemeinsam für ein Statement vor die Presse. Verfolgen Sie die Pressekonferenz hier im Livestream.

Bereits am Mittwochmorgen hatten Grüne und FDP nach ersten Sondierungsgesprächen bekannt gegeben, dass sie die Gespräche in Richtung einer Ampelkoalition mit der SPD fortführen wollte. Die Reaktionen der Union waren daraufhin gemischt – während Kanzlerkandidat Armin Laschet Bereitschaft zu weiteren Gesprächen zeigte, verstand CSU-Chef Markus Söder dies als „De-facto-Absage“ an eine Jamaika-Koalition.

CDU-Parteichef Armin Laschet führte aus, er respektiere, dass es nun zunächst gemeinsame Gespräche mit der SPD gibt. „Die Entscheidung, mit wem in welcher Reihenfolge geredet wird, liegt bei FDP und Grünen“. Die Union stehe aber weiter als Gesprächspartner bereit, sagte Laschet weiter.

Livestream: SPD, Grüne und FDP äußern sich nach erstem Dreiergespräch

Die Pressekonferenz von SPD, Grünen und FDP beginnt um 18 Uhr. Der Beginn kann sich um einige Minuten verschieben.

Parteien müssen einige Streitpunkte klären

Experten gehen derweil davon aus, dass die Gespräche zwischen SPD, Grünen und FDP nicht einfach werden könnten. Auch wenn es Schnittmengen gibt, haben die Parteien doch in erster Linie viele Streitpunkte, die gelöst werden müssen – so beispielsweise in der Steuerpolitik und beim Klimaschutz.