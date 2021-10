Livestream: SPD, Grüne und FDP vor dem Auftakt der Koalitionsverhandlungen zur Ampel-Koalition

Anzeige

Berlin. Fast ein Monat ist nach der Bundestagswahl in Deutschland vergangen, nun beginnen SPD, Grüne und FDP mit den Koalitionsverhandlungen. Am Donnerstag kommen zum Auftakt der Regierungsgespräche die Hauptverhandler, je sechs hochrangige Vertreter jeder Partei, mit den Leitern der Arbeitsgruppen auf dem Berliner Messegelände zusammen.

+++ Der Liveblog zur Bundestagswahl mit allen News und Entwicklungen +++

In den kommenden Wochen sollen Fachpolitiker der drei Parteien in insgesamt 22 Arbeitsgruppen die Details eines Koalitionsvertrags aushandeln. Das Ziel von SPD, Grünen und FDP: eine gemeinsame Regierung noch vor Weihnachten. Sollten die Koalitionsgespräche erfolgreich verlaufen, wäre es die erste sogenannte Ampel-Koalition auf Bundesebene.

Schauen Sie hier den Livestream des Pressestatements der Ampel-Parteien

Vor Beginn der Gespräche wollen sich die Generalsekretäre von FDP und SPD, Volker Wissing und Lars Klingbeil, sowie Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner gegen 14:30 Uhr vor der Presse äußern. Der Start der Pressekonferenz kann sich um wenige Minuten verschieben.

Anschließend treffen die Kernteams der drei Parteien mit den jeweiligen Vorsitzenden der Arbeitsgruppen zusammen.

Ampel-Arbeitsgruppen nehmen Verhandlungen kommende Woche auf

Nach der ersten Spitzenrunde sollen ab kommender Woche in den 22 Arbeitsgruppen fast 300 Teilnehmer einbezogen werden, wie SPD-Chef Norbert Walter-Borjans am Dienstagabend ankündigte. Die Arbeitsgruppen werden bei der SPD nicht von Mitgliedern der Hauptverhandlungsgruppe geleitet, die wie in der Sondierung aus Scholz, Walter-Borjans, Co-Parteichefin Saskia Esken, Generalsekretär Lars Klingbeil, Fraktionschef Rolf Mützenich und der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer besteht. An der Spitze der Gruppen stehen Fachpolitiker aus Bund und Ländern.

SPD-Vizeparteichef Kevin Kühnert leitet die Gruppe für „Bauen und Wohnen“, Vizefraktionschef Matthias Miersch das Klimakapitel - dieser Gruppe gehört auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze an. Die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen ist als Leitung für „Finanzen und Haushalt“ vorgesehen und Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius für „Flucht, Migration, Integration“. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil leitet die Gruppe zu seinem Fachbereich.

Ampel-Partner stehen vor inhaltlichen Herausforderungen

Einige Hürden konnten die Ampel-Partner bereits mit ihrem am Freitag vorgelegten zwölfseitigen Sondierungspapier aus dem Weg räumen. So soll etwa der gesetzliche Mindestlohn einmalig auf zwölf Euro pro Stunde steigen und das Wahlalter für Bundestag und Europaparlament auf 16 Jahre sinken. Auch das Tempolimit ist vom Tisch.

Als Knackpunkte bei der Suche nach einem Programm für eine Ampel-Koalition gelten vor allem Unterschiede in der Steuer- und Finanzpolitik sowie der richtige Weg zum Klimaschutz. SPD, Grüne und FDP steuern damit auf schwierige Verhandlungen über die Finanzierbarkeit ihrer Vorhaben zu.

Erklärtes Ziel ist es, die Gespräche bis Mitte November abzuschließen. Nach Bestätigung der Beschlüsse durch die Gremien der drei Parteien soll die neue Bundesregierung dann vor Weihnachten vereidigt werden.

Allerdings konstituiert sich der neue Bundestag bereits am kommenden Dienstag. Von da an ist die derzeitige Bundesregierung nur noch geschäftsführend im Amt. Anfallende Beschlüsse etwa über den Corona-Ausnahmezustand muss der Bundestag mit den neuen Mehrheitsverhältnissen beschließen.