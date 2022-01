Litauen: Militär kontrolliert weiter Grenze zu Belarus

Anzeige

Anzeige

Vilnius . In der Krise um Migranten an der östlichen EU-Außengrenze zu Belarus wird Litauen weiterhin Soldaten an der Grenze einsetzen. Das Parlament in Vilnius verlängerte am Donnerstag die weitergehenden Befugnisse des Militärs um drei Monate bis zum 13. Mai. Die Abgeordneten folgten einstimmig dem Beschluss der Regierung des baltischen EU-Landes.

Damit dürfen Soldaten weiter Fahrzeuge und Menschen im Grenzgebiet stoppen und durchsuchen. Die Sonderregelung wäre am 13. Februar ausgelaufen. Nach Regierungsangaben unterstützen gegenwärtig mehr als 1000 Soldaten den Grenzschutz bei seiner Arbeit.

Tausende Migranten wollen in die EU

Seit Monaten versuchen Tausende Migranten, aus Belarus über die EU-Außengrenzen nach Polen oder in die baltischen Staaten zu gelangen. Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisengebieten wie dem Irak oder Afghanistan nach Minsk eingeflogen zu haben, um sie dann in die EU zu schleusen. Besonders betroffen davon war anfangs Litauen.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Regierung spricht von „hybridem Angriff“

Anzeige

Die Regierung in Vilnius hat darauf mit einem verstärkten Schutz der Grenze und dem Bau von Hunderten Kilometern Grenzzaun reagiert. Seit August 2021 weist der litauische Grenzschutz Migranten ab. Mehr als 8100 Menschen wurden seitdem am illegalen Grenzübertritt gehindert, zuletzt mit deutlich fallender Tendenz. Der „hybride Angriff“ der autoritären Führung sei aber noch nicht beendet, sagte die litauische Innenministerin Agne Bilotaite.