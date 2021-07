Litauen meldet Rekordzahl: 150 Grenzgänger aus Belarus festgenommen

Anzeige

Anzeige

Vilnius. Das EU-Land Litauen hat eine Rekordzahl an Migranten registriert, die illegal innerhalb eines Tages die Grenze vom benachbarten Belarus aus passierten. In den vergangenen 24 Stunden seien 150 unbefugte Grenzgänger festgenommen worden. Das teilte die litauische Grenzschutzbehörde am Freitag in Vilnius mit.

Damit stieg die Gesamtzahl an aufgegriffenen Migranten in diesem Jahr auf über 800 - im gesamten Vorjahr waren es 81 Menschen. Vorwiegend stammten die illegalen Migranten den Angaben zufolge aus dem Irak und Syrien - die meisten davon haben in Litauen bereits Asyl beantragt.

Lange Grenze zu Belarus

Litauen mit seiner fast 680 Kilometer langen Grenze zu Belarus - auch EU-Außengrenze - beklagt aktuell ein hohes Aufkommen an illegalen Grenzgängern.

Anzeige

Die Regierung in Vilnius wirft dem Nachbarland Belarus unter dem autoritären Machthaber Alexander Lukaschenko vor, gezielt Migranten über die Grenzen zu lassen.