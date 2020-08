Linkspartei: Idee einer weiblichen Doppelspitze findet Zuspruch - Skepsis im Reformerlager

Anzeige

Berlin. Der Bundesschatzmeister der Linken, Harald Wolf, befürwortet eine weibliche Doppelspitze in der Partei. “Eine weibliche Doppelspitze wäre gut”, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “Zu Namen äußere ich mich nicht.” Im Gespräch sind die Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag, Janine Wissler, und die thüringische Partei- und Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow. Die Berliner Linken-Chefin Katina Schubert äußerte sich ebenfalls positiv. Sie sagte dem RND: “Beide sind kluge Politikerinnen.”

Hennig-Wellsow hatte eine weibliche Doppelspitze zuvor als “charmante Idee” bezeichnet und ihre Bereitschaft zur Kandidatur angedeutet. Ähnliches hatte bereits im Januar Wissler getan, allerdings ohne Bezug zu einer weiblichen Doppelspitze. Beide verwiesen darauf, dass sich wie angekündigt erst die amtierenden Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger erklären müssten. Diese wollen das Ende August, Anfang September tun.

Entscheidung im Herbst

Kipping und Riexinger amtieren seit 2012. Laut Satzung ist eine weitere Amtszeit nach acht Jahren eigentlich ausgeschlossen. Allerdings wird ein entsprechender Passus in der Satzung überwiegend als Soll-, nicht als Mussbestimmung interpretiert. Während eine Wiederwahl Riexingers in führenden Parteikreisen wegen mangelnder Akzeptanz weithin als ausgeschlossen gilt, gilt eine Wiederwahl Kippings als unverändert möglich. Vor dem Parteitag 2012 war schon einmal eine weibliche Doppelspitze im Gespräch – aus Kipping und Katharina Schwabedissen aus Nordrhein-Westfalen. Kipping setzte sich mit Riexinger durch – Schwabedissen verschwand in der Versenkung.

Ursprünglich hatte schon bei einem Parteitag im Juni ein neuer Parteivorstand gewählt werden sollen. Dieser fiel jedoch coronabedingt aus. Nun soll die Entscheidung bei einem Parteitag Ende Oktober, Anfang November fallen – ebenfalls in Erfurt.

Skepsis bei Reformern

Aus dem Zentrum der Partei ist hinter den Kulissen viel Freundliches über ein Duo aus Wissler und Hennig-Wellsow zu hören. Dagegen äußerten sich mehrere Vertreter des Forums Demokratischer Sozialismus (FDS), in dem die Reformer versammelt sind, kritisch. Dort ist von einer “Einzelaktion” die Rede. Überdies wird betont, dass beide Frauen nicht im Bundestag säßen und es deshalb schwer haben würden, auf der Bundesebene Gewicht zu entfalten. Und schließlich sei das persönliche Verhältnis von Wissler und Hennig-Wellsow zueinander schlecht, heißt es.

Dabei gibt es bis jetzt keine anderen Kandidaten. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Jan Korte, wurde gehandelt, wird aber wohl nicht antreten. Mit einer Kandidatur prominenter und populärer Landespolitiker wie dem thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und Berlins Kultursenator Klaus Lederer ist ebenfalls nicht zu rechnen.